El allanamiento se realizó en barrio Soldado Mosto, en Gualeguaychú. Incautaron cocaína, dinero y otros elementos de interés.

Secuestraron más de 140 dosis de cocaína listas para la venta y detuvieron a un sospechoso.

Un operativo antidrogas realizado en barrio Soldado Mosto, en la ciudad de Gualeguaychú, permitió secuestrar más de 140 envoltorios de cocaína preparados para su comercialización y detener a un hombre acusado de integrar una presunta red de narcomenudeo.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

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La medida judicial se concretó durante la tarde del viernes y se extendió por aproximadamente cuatro horas. Para garantizar el ingreso seguro al inmueble, los efectivos contaron con el apoyo del Grupo Especial de la Jefatura Departamental.

Cocaína y dinero

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron más de 140 envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su venta al consumidor, además de dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento, una persona fue detenida y quedó alojada a disposición de la Justicia. En tanto, otras personas que se encontraban en la vivienda fueron identificadas y quedaron supeditadas al avance de la investigación.

La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, con intervención de la Fiscalía interviniente.

De acuerdo con la información policial, el operativo permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes y sacar de circulación una importante cantidad de dosis destinadas al mercado ilegal. La investigación continuará para determinar si existen otros involucrados en la actividad delictiva.