Un operativo antidrogas realizado en barrio Soldado Mosto, en la ciudad de Gualeguaychú, permitió secuestrar más de 140 envoltorios de cocaína preparados para su comercialización y detener a un hombre acusado de integrar una presunta red de narcomenudeo.
Secuestraron más de 140 dosis de cocaína listas para la venta y detuvieron a un sospechoso
El allanamiento se realizó en barrio Soldado Mosto, en Gualeguaychú. Incautaron cocaína, dinero y otros elementos de interés.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.
La medida judicial se concretó durante la tarde del viernes y se extendió por aproximadamente cuatro horas. Para garantizar el ingreso seguro al inmueble, los efectivos contaron con el apoyo del Grupo Especial de la Jefatura Departamental.
Cocaína y dinero
Durante el allanamiento, los investigadores incautaron más de 140 envoltorios de clorhidrato de cocaína fraccionados y listos para su venta al consumidor, además de dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.
Como resultado del procedimiento, una persona fue detenida y quedó alojada a disposición de la Justicia. En tanto, otras personas que se encontraban en la vivienda fueron identificadas y quedaron supeditadas al avance de la investigación.
La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1, con intervención de la Fiscalía interviniente.
De acuerdo con la información policial, el operativo permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes y sacar de circulación una importante cantidad de dosis destinadas al mercado ilegal. La investigación continuará para determinar si existen otros involucrados en la actividad delictiva.