Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Talleres derrotó 1 a 0 en Córdoba a Platense. El elenco dirigido por Carlos Tévez quedó a un paso de asegurar su continuidad en Primera División.

8 de noviembre 2025 · 21:26hs
Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Talleres de Córdoba celebró este sábado una importante victoria en su pelea por la permanencia. El elenco dirigido por Carlos Tevez superó 1 a 0 a Platense en el estadio Mario Kempes en el marco de la 1° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol de este juego fue anotado a los 20 minutos a través de David Ortegoza.

Talleres Rojo finalizó como líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

Los chicos de Talleres que festejaron en Cadetes.

Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1987290696366043617&partner=&hide_thread=false

Como quedó Talleres en la pelea por la permanencia

Con este resultado Talleres se alejó en la tabla general a seis unidades de distancia de San Martín de San Juan y Aldosivi de Mar del Plata y a cinco de Godoy Cruz de Mendoza.

El Verdinegro, que recibirá este sábado a Lanús. El Tiburón visitará el domingo a Banfield. El Tomba, por su parte, enfrentará el domingo a Atlético Tucumán en el norte del país.

Si San Martín, Aldosivi y Godoy Cruz no suman de a tres, la T asegurará su continuidad en Primera División.

A su vez, los dirigido por Carlos Tevez ascendieron a puestos de acceso a los playoffs al ubicarse en el séptimo escalón de la Zona B.

El presente de Platense

El Calamar registra ocho presentaciones sin victorias. El campeón del Torneo Apertura se ubica en el penúltimo sector de la Zona B con 12 unidades.

