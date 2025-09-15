¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el regreso al triunfo? Patronato dio un gran paso y quedó cerca de asegurar su presencia en el Reducido de la Primera Nacional. 15 de septiembre 2025 · 09:30hs

Prensa Patronato El 11 de Patronato que superó a Quilmes 1 a 0 en el estadio Grella.

Después de tres jornadas Patronato retomó el camino del triunfo. Derrotó 1 a 0 en el estadio Grella a Quilmes en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Con esta victoria quedó muy cerca de asegurar la clasificación al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Los tres puntos cosechados en barrio Villa Sarmiento no le permitieron escalar posiciones. Esto se debe a que la mayoría de los rivales directo también edificaron un triunfo en la jornada. De esta manera el Santo se mantiene en el séptimo sector de la Zona A con 46 unidades. Reúne el mismo puntaje que Tristán Suárez, equipo que se ubica un escalón arriba por poseer mejor diferencia de gol.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A Deportivo Madryn 56 Atlanta 51 San Miguel 48 Gimnasia y Tiro 47 San Martín 47 Tristán Suárez 46 Patronato 46 Deportivo Maipú 42 Los Andes 40 Racing 38 Colegiales 38 Quilmes 36 All Boys 36 Güemes 33 Ferro 32 Arsenal 31 Alvarado 28