Después de tres jornadas Patronato retomó el camino del triunfo. Derrotó 1 a 0 en el estadio Grella a Quilmes en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Con esta victoria quedó muy cerca de asegurar la clasificación al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el regreso al triunfo?
Patronato dio un gran paso y quedó cerca de asegurar su presencia en el Reducido de la Primera Nacional.
Los tres puntos cosechados en barrio Villa Sarmiento no le permitieron escalar posiciones. Esto se debe a que la mayoría de los rivales directo también edificaron un triunfo en la jornada. De esta manera el Santo se mantiene en el séptimo sector de la Zona A con 46 unidades. Reúne el mismo puntaje que Tristán Suárez, equipo que se ubica un escalón arriba por poseer mejor diferencia de gol.
El aspecto positivo es que se distanció a seis puntos de Los Andes, equipo que aspira ingresar al grupo de los ocho, cuando restan nueve para el cierre de la fase regular.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona A
Deportivo Madryn 56
Atlanta 51
San Miguel 48
Gimnasia y Tiro 47
San Martín 47
Tristán Suárez 46
Patronato 46
Deportivo Maipú 42
Los Andes 40
Racing 38
Colegiales 38
Quilmes 36
All Boys 36
Güemes 33
Ferro 32
Arsenal 31
Alvarado 28