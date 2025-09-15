Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el regreso al triunfo?

Patronato dio un gran paso y quedó cerca de asegurar su presencia en el Reducido de la Primera Nacional.

15 de septiembre 2025 · 09:30hs
Prensa Patronato

Después de tres jornadas Patronato retomó el camino del triunfo. Derrotó 1 a 0 en el estadio Grella a Quilmes en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Con esta victoria quedó muy cerca de asegurar la clasificación al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Los tres puntos cosechados en barrio Villa Sarmiento no le permitieron escalar posiciones. Esto se debe a que la mayoría de los rivales directo también edificaron un triunfo en la jornada. De esta manera el Santo se mantiene en el séptimo sector de la Zona A con 46 unidades. Reúne el mismo puntaje que Tristán Suárez, equipo que se ubica un escalón arriba por poseer mejor diferencia de gol.

El aspecto positivo es que se distanció a seis puntos de Los Andes, equipo que aspira ingresar al grupo de los ocho, cuando restan nueve para el cierre de la fase regular.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A

Deportivo Madryn 56

Atlanta 51

San Miguel 48

Gimnasia y Tiro 47

San Martín 47

Tristán Suárez 46

Patronato 46

Deportivo Maipú 42

Los Andes 40

Racing 38

Colegiales 38

Quilmes 36

All Boys 36

Güemes 33

Ferro 32

Arsenal 31

Alvarado 28

