Uno Entre Rios | Escenario | Aquellas Viejas Cumbias

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

El sábado 20 de septiembre, El Birri será el escenario de una fiesta de cumbia que busca hacer bailar a Santa Fe y alrededores. La propuesta incluye guitarras chicheras y congas

15 de septiembre 2025 · 15:55hs
Aquellas Viejas Cumbias

Aquellas Viejas Cumbias

Este sábado 20 de septiembre, El Birri (Centro Cultural El Birri, Santa Fe) será el escenario de una fiesta de cumbia que busca hacer bailar a Paraná y alrededores. La propuesta incluye guitarras chicheras, congas y la fuerza de lo popular hecha música, celebrando la llegada de la primavera.

Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata

En esta jornada participarán las bandas Aquellas Viejas Cumbias (Paraná) y Tito Furcata (Santa Fe), ofreciendo un repertorio que invita a disfrutar, cantar y bailar. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que la promoción de 2 por $14.000 permite acercarse con amigos o familiares para vivir la experiencia completa.

Virginia Lago presenta Gracias, María Elena

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

LEER MÁS: Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Aquellas Viejas Cumbias El Birri Santa Fe
Noticias relacionadas
Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

 Javier Tavarozzi (voz y guitarra)

"Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

Adolescencia arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia.

"Adolescencia" arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia

Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

Ver comentarios

Lo último

La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

Virginia Lago presenta Gracias, María Elena en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Ultimo Momento
La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

Virginia Lago presenta Gracias, María Elena en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

2° Olimpíadas de Dibujo Técnico en EET 35 Gral. Don José de San Martín de Crespo

2° Olimpíadas de Dibujo Técnico en EET 35 "Gral. Don José de San Martín" de Crespo

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Policiales
Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Ovación
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

La provincia
La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

UPCN: La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Dejanos tu comentario