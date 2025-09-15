Este sábado 20 de septiembre, El Birri (Centro Cultural El Birri, Santa Fe) será el escenario de una fiesta de cumbia que busca hacer bailar a Paraná y alrededores. La propuesta incluye guitarras chicheras, congas y la fuerza de lo popular hecha música, celebrando la llegada de la primavera.
Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri
El sábado 20 de septiembre, El Birri será el escenario de una fiesta de cumbia que busca hacer bailar a Santa Fe y alrededores. La propuesta incluye guitarras chicheras y congas
15 de septiembre 2025 · 15:55hs
Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata
En esta jornada participarán las bandas Aquellas Viejas Cumbias (Paraná) y Tito Furcata (Santa Fe), ofreciendo un repertorio que invita a disfrutar, cantar y bailar. Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que la promoción de 2 por $14.000 permite acercarse con amigos o familiares para vivir la experiencia completa.