Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Este sábado 20 de septiembre, El Birri (Centro Cultural El Birri, Santa Fe) será el escenario de una fiesta de cumbia que busca hacer bailar a Paraná y alrededores. La propuesta incluye guitarras chicheras, congas y la fuerza de lo popular hecha música, celebrando la llegada de la primavera.