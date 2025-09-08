Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, reconoció que el equipo jugó mal en la caída por 1 a 0 ante Racing de córdoba. "Soy responsable", admitió.

Los resultados que se habían registrados en la previa fueron celebrados por los hinchas de Patronato. Sin embargo los dirigidos por Gabriel Gómez dejaron escapar otra oportunidad de trepar posiciones en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional.

El Rojinegro tuvo una mala tarde en Córdoba. No capitalizó la diferencia numérica que tuvo en escena durante todo el segundo tiempo. A su vez protagonizó un grosero erro que capitalizó Matías Machado para decretar la victoria de Racing por 1 a 0.

El análisis de Gabriel Gómez

“Jugamos mal, soy responsable”, reconoció Gabriel Gómez una vez consumada la derrota del elenco de barrio Villa Sarmiento, en La Docta. “Nos ganaron bien. No supimos leer bien el partido. Ahora tendremos que pensar en lo que se viene”, añadió el entrenador del Santo, en rueda de prensa.

Dentro de los fallos de lectura estuvo la variante que ordenó en el complemento. Con un hombre de más en escena Gómez ordenó tres variantes: adentro Marcos Enrique, Guillermo Sánchez y Fernando Moreyra, afuera Ian Escobar, Maximiliano Rueda y Santiago Gallucci Otero.

“Tratamos de cambiar el sistema en el segundo tiempo. Jugamos 3-3-1-3 con dos por fuera porqué pensamos que ellos iban a defender en bloque bajo, sin embargo nos presionaron. Buscamos bien por afuera ocupar la amplitud del ataque. Era un 3-3-1-3 mentiroso porque (Federico) Ccastro es más delantero y con los volantes intentamos ganar la mitad de la cancha. No jugamos bien, hicimos un mal partido y nos ganó bien Racing de Córdoba”, subrayó.

Tener en escena un hombre de más y no haberlo capitalizado generó malestar en el Pueblo Rojinegro. “Cuando estábamos en igualdad numérica no estábamos bien. Cuando arrancó el partido me había dado cuenta que ellos nos habían ganado el protagonismo del partido”, reconoció Gómez. “Hay que analizar bien el partido, verlo nuevamente y seguir trabajando porque la preocupación es lo que se viene. Hay que ver como podemos revertir y lograr la clasificación al Reducido. Todavía estamos en una posición donde nos da pie a esta derrota”, agregó.

Cuando el juego estaba igualado Gómez intentó reforzar el ataque con la presencia de Joaquín Barolín. “Estaba por ingresar antes del gol de ellos. El cambio lo tenía pensado antes. Quería sumar un hombre más de área. Después no terminamos las jugadas cuando llegamos por afuera. Se jugó mal y soy el responsable”, reafirmó.

Presente y futuro de Patronato

El traspié sufrido en Córdoba profundizó la crisis de resultados jugando en condición de visitante. En la segunda rueda Patronato sufrió cuatro caídas fuera del Grella, rescató un empate y celebró un triunfo. De esta manera cosechó 4 de las 18 unidades que disputó en territorio adversario.

“No lo puedo explicar realmente”, respondió Gómez, cuando fue consultado por la ausencias de estadísticas positivas en encuentro disputados fuera de la capital entrerriana. “Realizaremos un análisis para estar tranquilos porque faltan cuatro finales donde todo será muy complicado. Estamos en una posición que nos dio la posibilidad de esta derrota para seguir en camino”, amplió.

Cuando restan cuatro capítulos para el cierre de la fase regular en Patronato se incrementó la preocupación por los últimos encuentros disputados. “Esperemos no haber ingresado en un bajón futbolístico”, deseó Gómez. “Pudimos haber bajado el rendimiento. Ahora tendremos que levantarnos rápido porque nos quedan cuatro finales”, apuntó.

La victoria que edificaron Deportivo Madryn y Atlanta aleja a Patronato de los dos primeros escalones de la Zona A. No obstante, no se encuentra lejos del tercer sector de la tabla. “Estamos todos golpeados. Era una linda posibilidad de quedar en la tercera posición por los resultados que se habían registrado. De todos modos estamos a dos puntos del tercer puesto ”, recordó el entrenador del Rojinegro. “El tema es que tenemos que mejorar. Por eso tenemos que hacer un análisis y como cuerpo técnico tomar las mejores decisiones”, admitió.

En este punto, adelantó las facetas que ajustará para intentar retomar el tren del triunfo. “Tendremos que hablar mucho. Tener una reunión entre nosotros. Primero tendremos que ver de nuevo el partido, bajar un cambio, tranquilizarse porque ahora estamos todos enojados. Después analizar bien el juego para luego tener charlas grupales e individuales”, cerró.