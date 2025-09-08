Uno Entre Rios | Ovación | Gabriel Gómez

Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, reconoció que el equipo jugó mal en la caída por 1 a 0 ante Racing de córdoba. "Soy responsable", admitió.

8 de septiembre 2025 · 13:44hs
Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

Prensa Patronato

Los resultados que se habían registrados en la previa fueron celebrados por los hinchas de Patronato. Sin embargo los dirigidos por Gabriel Gómez dejaron escapar otra oportunidad de trepar posiciones en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional.

El Rojinegro tuvo una mala tarde en Córdoba. No capitalizó la diferencia numérica que tuvo en escena durante todo el segundo tiempo. A su vez protagonizó un grosero erro que capitalizó Matías Machado para decretar la victoria de Racing por 1 a 0.

gabriel gomez: nos falto generar situaciones mas claras

Gabriel Gómez: "Nos faltó generar situaciones más claras"

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney.

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

El análisis de Gabriel Gómez

“Jugamos mal, soy responsable”, reconoció Gabriel Gómez una vez consumada la derrota del elenco de barrio Villa Sarmiento, en La Docta. “Nos ganaron bien. No supimos leer bien el partido. Ahora tendremos que pensar en lo que se viene”, añadió el entrenador del Santo, en rueda de prensa.

Dentro de los fallos de lectura estuvo la variante que ordenó en el complemento. Con un hombre de más en escena Gómez ordenó tres variantes: adentro Marcos Enrique, Guillermo Sánchez y Fernando Moreyra, afuera Ian Escobar, Maximiliano Rueda y Santiago Gallucci Otero.

Nota relacionada: Patronato jugó mal y perdió ante Racing pese a contar con un jugador más

“Tratamos de cambiar el sistema en el segundo tiempo. Jugamos 3-3-1-3 con dos por fuera porqué pensamos que ellos iban a defender en bloque bajo, sin embargo nos presionaron. Buscamos bien por afuera ocupar la amplitud del ataque. Era un 3-3-1-3 mentiroso porque (Federico) Ccastro es más delantero y con los volantes intentamos ganar la mitad de la cancha. No jugamos bien, hicimos un mal partido y nos ganó bien Racing de Córdoba”, subrayó.

Tener en escena un hombre de más y no haberlo capitalizado generó malestar en el Pueblo Rojinegro. “Cuando estábamos en igualdad numérica no estábamos bien. Cuando arrancó el partido me había dado cuenta que ellos nos habían ganado el protagonismo del partido”, reconoció Gómez. “Hay que analizar bien el partido, verlo nuevamente y seguir trabajando porque la preocupación es lo que se viene. Hay que ver como podemos revertir y lograr la clasificación al Reducido. Todavía estamos en una posición donde nos da pie a esta derrota”, agregó.

Patronato Racing
Un grosero error en defensa dej&oacute; a los dirigidos por Gabriel G&oacute;mez con las manos vac&iacute;as.&nbsp;

Un grosero error en defensa dejó a los dirigidos por Gabriel Gómez con las manos vacías.

Cuando el juego estaba igualado Gómez intentó reforzar el ataque con la presencia de Joaquín Barolín. “Estaba por ingresar antes del gol de ellos. El cambio lo tenía pensado antes. Quería sumar un hombre más de área. Después no terminamos las jugadas cuando llegamos por afuera. Se jugó mal y soy el responsable”, reafirmó.

Presente y futuro de Patronato

El traspié sufrido en Córdoba profundizó la crisis de resultados jugando en condición de visitante. En la segunda rueda Patronato sufrió cuatro caídas fuera del Grella, rescató un empate y celebró un triunfo. De esta manera cosechó 4 de las 18 unidades que disputó en territorio adversario.

“No lo puedo explicar realmente”, respondió Gómez, cuando fue consultado por la ausencias de estadísticas positivas en encuentro disputados fuera de la capital entrerriana. “Realizaremos un análisis para estar tranquilos porque faltan cuatro finales donde todo será muy complicado. Estamos en una posición que nos dio la posibilidad de esta derrota para seguir en camino”, amplió.

Cuando restan cuatro capítulos para el cierre de la fase regular en Patronato se incrementó la preocupación por los últimos encuentros disputados. “Esperemos no haber ingresado en un bajón futbolístico”, deseó Gómez. “Pudimos haber bajado el rendimiento. Ahora tendremos que levantarnos rápido porque nos quedan cuatro finales”, apuntó.

La victoria que edificaron Deportivo Madryn y Atlanta aleja a Patronato de los dos primeros escalones de la Zona A. No obstante, no se encuentra lejos del tercer sector de la tabla. “Estamos todos golpeados. Era una linda posibilidad de quedar en la tercera posición por los resultados que se habían registrado. De todos modos estamos a dos puntos del tercer puesto ”, recordó el entrenador del Rojinegro. “El tema es que tenemos que mejorar. Por eso tenemos que hacer un análisis y como cuerpo técnico tomar las mejores decisiones”, admitió.

En este punto, adelantó las facetas que ajustará para intentar retomar el tren del triunfo. “Tendremos que hablar mucho. Tener una reunión entre nosotros. Primero tendremos que ver de nuevo el partido, bajar un cambio, tranquilizarse porque ahora estamos todos enojados. Después analizar bien el juego para luego tener charlas grupales e individuales”, cerró.

Gabriel Gómez Patronato Racing
Noticias relacionadas
scaloni no confirmo la presencia de messi en el proximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

liga provincial: ferro cerro la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Enzo Salas, delantero de Vélez de Chajarí, desperdició un insólito gol. La maniobra rápidamente se hizo viral.

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

Ambos equipos sueñan con ganar por primera vez la Copa Argentina.

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

Ver comentarios

Lo último

Los ganadores de los premios MTV VMAs 2025

Los ganadores de los premios MTV VMAs 2025

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Ultimo Momento
Los ganadores de los premios MTV VMAs 2025

Los ganadores de los premios MTV VMAs 2025

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Mercado Pago, no comercia dólares este lunes por demoras técnicas

Mercado Pago, no comercia dólares este lunes por "demoras técnicas"

Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

Policiales
Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Falleció un motociclista que se accidentó en Concordia

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Concordia: allanaron un búnker de venta de cocaína y detuvieron a dos personas

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Entre Ríos impulsa una ambiciosa reforma del Código Procesal Penal para mejorar el servicio de justicia

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

Ovación
Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Scaloni no confirmó la presencia de Messi en el próximo mundial

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Rugby Championship: Los Pumas preparan el desquite en Sídney

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro cerró la primera rueda con puntaje ideal

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

Copa Argentina: Argentinos Juniors y Lanús se miden en Avellaneda

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

La provincia
Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

Este viernes habrá Feria de Emprendedores Entrerrianos en Paraná

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

A siete años del fallecimiento del entrerriano Fabián Tomasi, símbolo de la lucha contra los agrotóxicos

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

El cardenal Karlic pidió perdón y oró por la Argentina en su testamento espiritual

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Este lunes se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

Dejanos tu comentario