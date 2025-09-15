2° Olimpíadas de Dibujo Técnico en EET 35 "Gral. Don José de San Martín" de Crespo

Participaron 45 instituciones de toda la provincia , representadas por estudiantes de 2º y 3º año, junto a docentes y directivos.

La ASOCIACIÓN del MAGISTERIO DE LA ENSEÑANZA TÉCNICA Regional XI , informa a sus afiliados, y a la comunidad en general que el pasado miércoles 10 de septiembre en Crespo (E.R.), en la Escuela Técnica N.º 35 “Gral. Don José de San Martín”, se realizó la 2ª Olimpiada Provincial de Dibujo Técnico , declarada de interés educativo, institucional, académico y municipal, con aval del INET. La organización estuvo a cargo de una comisión integrada por docentes y directivos de Escuelas Técnicas de Crespo, Concordia y Paraná, y acompañada por nuestra organización.

Participaron 45 instituciones de toda la provincia , representadas por estudiantes de 2º y 3º año, junto a docentes y directivos. La jornada incluyó el acto de apertura, la competencia de dibujo en distintas categorías, charlas y capacitaciones para docentes, y un foro de equipos directivos sobre temas centrales de la Educación Técnico Profesional. Tras las evaluaciones y actividades culturales, se premiaron los mejores trabajos:

· 1º premio categoría 2º año: EET N.º 79 “J. B. Zubiaur” (Basavilbaso).

· 1º premio categoría 3º año: EET N.º 17 “Int. O. Lovera” (Cerrito)

· 2º Premio categoría 2° año: EET N.º 1 “Dr. Alfredo Materi” (Diamante)

· 2º Premio categoría 3° año: EET N.º 18 “Gral. Manuel N Savio” (Urdinarrain)

· 3° premio categoría 2° Año: EET N.º 1 “Gral. Francisco Ramírez” (Paraná)

· 3° premio categoría 3° Año: ESET FCAL (Concordia)

La Secretaría de la Mujer de AMET, Prof. Roxana Baldesari, otorgó menciones especiales y distinciones a cerca de 80 alumnas participantes.

El evento contó con aportes para los premios por parte de: Plantec, Fundación Banco Bersa, COPMMOTER, ALADI, Colegio de Arquitectos, la institución sede y AMET.

También se reconoció y agradeció al jurado, integrado por las siguientes instituciones y profesionales:

· COPMMOTER: Prof. Oscar Gomez Rubio – MMO Marcelo Galeano – Prof. Germán Goette.

· Colegio de Arquitectos: Arq. Eduardo Bruno

· Docente jubilado de la Institución EET 35: Prof. Miguel Berns

· AMET: Prof. Arq. Fernanda Calderón – Prof. Arq. Verónica Gauto

También se llevaron a cabo sorteos con premios de la Fundación Banco de Entre Ríos – Agmer y Librería El Profesional, y el cierre estuvo a cargo de la Banda de la Técnica que se encuentra compuesta por alumnos y docentes de la Escuela Sede.

Finalmente, se anunció que la 3ª Olimpiada Provincial de Dibujo Técnico 2026, tendrá sede en la EET N.º 5 de Villa Libertador San Martín.

FORO DE RECTORES

Nuestro Sec. Gral. Prof. Andrés Besel, participó del Foro de Rectores, que se reunió con el propósito de intercambiar opiniones, experiencias y plantear posturas, situaciones problemáticas e iniciativas institucionales orientadas a buscar, de manera conjunta, mejoras para la Educación Técnico Profesional (ETP).

En primera instancia, se coincidió en la necesidad de dar continuidad a este tipo de actividades y de brindar apoyo a la institución que asuma la organización de la Olimpiada 2026. Asimismo, se expresó la preocupación por la ausencia de representantes del Gobierno provincial, en especial de la Dirección de Educación Técnico Profesional, a pesar de que se había cursado la invitación en tiempo y forma.

El Foro resolvió brindar un apoyo unánime al reclamo de la Escuela Agrotécnica N.º 151 “El Quebracho” (Santa Elena) y de la EET N.º 18 de San Benito (Paraná), ambas sin edificios propios en condiciones mínimas para desarrollar de manera adecuada las actividades educativas.

También se puso de manifiesto el grave desfinanciamiento que atraviesan las instituciones, en particular en lo relativo al mantenimiento edilicio y a la falta de inversiones del Gobierno en infraestructura. A ello se suma el incremento constante de los costos de insumos y herramientas, que no se corresponde con los fondos que se envían para adquirirlos, lo que afecta directamente las tareas cotidianas de las escuelas. Se destacó, además, la insuficiencia de recursos destinados a los comedores escolares.

El Foro remarcó la urgente necesidad de fortalecer la formación y actualización de los recursos humanos que se desempeñan y desempeñarán en escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros de Formación Profesional, procurando que los docentes ingresantes cuenten con las competencias, capacidades y habilidades necesarias para el dictado de clases.

Finalmente, se alcanzó un consenso respecto a la importancia de que el CGE concrete a la brevedad el llamado a concurso para los Supervisores específicos de la modalidad Técnico Profesional. Se subrayó que su designación permitirá mejorar la gestión, la administración y los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado que se trata de personal especializado en la modalidad. Pese a que toda la normativa se encuentra disponible, no se comprende la demora en la convocatoria.

Desde AMET celebramos la posibilidad de acompañar estas instancias de formación, trabajo y camaradería entre docentes técnicos y los futuros colegas (actuales participantes) de todas las Escuelas Técnicas y Agrotécnicas de la provincia. Apostamos y respaldamos cada evento que contribuya a mejorar la educación de nuestros estudiantes.