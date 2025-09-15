Uno Entre Rios | Escenario | Virginia Lago

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

El sábado 27 de septiembre se presentará la obra "Gracias, María Elena", protagonizada por Virginia Lago, en la Sala Municipal de Crespo

15 de septiembre 2025 · 16:21hs
Virginia Lago presenta Gracias

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena"

El sábado 27 de septiembre, a las 21, se presentará en la Sala Municipal de Crespo la obra Gracias, María Elena, protagonizada por Virginia Lago, con adaptación teatral y dirección general de Héctor Gióvine, y música de Mario Corredera. La función forma parte de la programación de la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025.

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena"

La propuesta recorre el universo poético y humano de María Elena Walsh, figura esencial de la cultura argentina, cuya obra dejó huella en generaciones de lectores y oyentes. El espectáculo combina canciones infantiles con un enfoque dirigido a todo público, bajo criterios de varieté y music hall.

Aquellas Viejas Cumbias

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Beneficio a la conservación del patrimonio edilicio

Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Estrenada en Mar del Plata durante la temporada 2021/22, la pieza le valió a Virginia Lago el premio Estrella de Mar como mejor actriz y el Estrella de Mar de Oro por su trayectoria.

En relación con la obra, la actriz expresó: “En momentos difíciles como los que estamos viviendo, ella tiene una mirada sobre las cosas, a veces dura, pero siempre esperanzadora. María Elena es una humanista. Está siempre con nosotros”.

La Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025

El festival se desarrollará del 24 al 28 de septiembre, con propuestas de toda la provincia, del país y de países invitados como Italia y Uruguay. La iniciativa es organizada por el elenco Teatro Independiente del Pueblo, con la participación de artistas locales y la coordinación del grupo Teatro del Pueblo.

General Ramírez será subsede del evento, con presentaciones de obras y talleres.

Entradas

Las anticipadas ya están disponibles. Informes y reservas:

  • 3434 29-6235 (César Escudero)

  • 3435 44-2864 (Cristela Martínez)

LEER MÁS: Patrimonio arquitectónico: hasta el 26 de septiembre se reciben postulaciones para preservarlo

Virginia Lago Gracias, María Elena Crespo
Noticias relacionadas
Corrientes inmigratorias en Entre Ríos

Disertarán sobre inmigración judía y los Manecos en Entre Ríos

 Javier Tavarozzi (voz y guitarra)

"Crimen" llega a Paraná con un viaje musical por la obra de Gustavo Cerati

Adolescencia arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia.

"Adolescencia" arrasó en los Premios Emmy 2025 y Owen Cooper hizo historia

Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

Concepción del Uruguay se prepara para la 5ª edición de la Feria de la Palabra

Ver comentarios

Lo último

La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

Virginia Lago presenta Gracias, María Elena en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Ultimo Momento
La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

La expresidenta Cristina Fernández no podrá votar en las elecciones de octubre

Virginia Lago presenta Gracias, María Elena en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

Fiesta de la Primavera con Aquellas Viejas Cumbias y Tito Furcata en El Birri

2° Olimpíadas de Dibujo Técnico en EET 35 Gral. Don José de San Martín de Crespo

2° Olimpíadas de Dibujo Técnico en EET 35 "Gral. Don José de San Martín" de Crespo

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Policiales
Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Ovación
Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná tiene DT para el Torneo Regional Amateur

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

Rugby: Entre Ríos se consagró campeón de la Copa de Plata en el M16

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

¿Pueden Los Pumas ser campeones del Rugby Championship 2025?

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

La provincia
La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

Segundo operativo de donación de órganos en Concordia: ya son 59 en Entre Ríos en lo que va del año

UPCN: La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve

UPCN: "La recategorización está firmada en paritarias, de eso no se vuelve"

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Bacheos en la ruta 51, entre Urdinarrain y Pastor Britos

Dejanos tu comentario