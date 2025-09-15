Virginia Lago presenta "Gracias, María Elena" en la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo

El sábado 27 de septiembre se presentará la obra "Gracias, María Elena", protagonizada por Virginia Lago, en la Sala Municipal de Crespo

El sábado 27 de septiembre, a las 21, se presentará en la Sala Municipal de Crespo la obra Gracias, María Elena, protagonizada por Virginia Lago , con adaptación teatral y dirección general de Héctor Gióvine, y música de Mario Corredera. La función forma parte de la programación de la XV Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025.

La propuesta recorre el universo poético y humano de María Elena Walsh, figura esencial de la cultura argentina, cuya obra dejó huella en generaciones de lectores y oyentes. El espectáculo combina canciones infantiles con un enfoque dirigido a todo público, bajo criterios de varieté y music hall.

Estrenada en Mar del Plata durante la temporada 2021/22, la pieza le valió a Virginia Lago el premio Estrella de Mar como mejor actriz y el Estrella de Mar de Oro por su trayectoria.

En relación con la obra, la actriz expresó: “En momentos difíciles como los que estamos viviendo, ella tiene una mirada sobre las cosas, a veces dura, pero siempre esperanzadora. María Elena es una humanista. Está siempre con nosotros”.

La Fiesta Popular del Teatro Crespo 2025

El festival se desarrollará del 24 al 28 de septiembre, con propuestas de toda la provincia, del país y de países invitados como Italia y Uruguay. La iniciativa es organizada por el elenco Teatro Independiente del Pueblo, con la participación de artistas locales y la coordinación del grupo Teatro del Pueblo.

General Ramírez será subsede del evento, con presentaciones de obras y talleres.

Entradas

Las anticipadas ya están disponibles. Informes y reservas: