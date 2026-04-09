Con la C13 como punto de partida, Filial Paraná comenzó a formar jugadores y proyecta sumar más formativas de futsal en los próximos años.

El futsal sigue creciendo en la capital entrerriana y Filial Paraná da un paso clave en ese camino: por primera vez en sus 11 años de historia, la institución puso en marcha sus divisiones formativas. Con un plantel inicial de entre 15 y 20 chicos en la categoría C13, el proyecto busca consolidarse como una base de desarrollo deportivo y ampliar su estructura en los próximos años.

La iniciativa se enmarca en una política impulsada por la Asociación Paranaense, que promueve la incorporación de categorías juveniles en los clubes para fortalecer la disciplina desde sus cimientos. La propuesta no solo apunta a competir, sino principalmente a formar. En ese sentido, el trabajo comenzó este 2026 con un objetivo claro: construir identidad propia desde las bases y generar sentido de pertenencia en los jóvenes jugadores.

La categoría C13 es el primer paso de un esquema que abarca desde C9 hasta C17, con la intención de completar progresivamente todas las divisiones. Actualmente, el grupo reúne a chicos de entre 9 y 13 años que entrenan y comienzan a sumar sus primeras experiencias competitivas. Aunque el número puede parecer reducido, desde el club lo consideran un punto de partida positivo en un deporte que todavía busca ampliar su alcance frente al tradicional fútbol 11.

Actualmente, todas las categorías de Filial Paraná entrenan en el Polideportivo Municipal de Parque del Lago, en calle Gobernador Mihura y Leopoldo Herrera. Aproximadamente a tres cuadras del Parque Gazzano.

Futsal: Filial Paraná apuesta a las categorías formativas

Filial paraná 1 Futsal: Filial Paraná apuesta a las categorías formativas UNOER/ Alan Barbosa

En diálogo con UNO, el coordinador de futsal y entrenador de las formativas de Filial Paraná, Lucas Benítez, explicó el presente del proyecto y los objetivos a corto y mediano plazo. “El futsal en el club empezó hace 11 años y hoy estamos dando un paso importante con las formativas. Yo estoy como coordinador hace un año y medio y la idea siempre fue crecer”, señaló.

En relación al inicio de las categorías juveniles, detalló que se trata de una combinación entre planificación interna y una exigencia de la competencia: “La Asociación nos pidió que empecemos con las formativas, pero también era algo que ya teníamos en carpeta. Esto ayuda a que los clubes crezcan desde abajo”.

Benítez remarcó que el eje principal es el desarrollo integral de los jugadores: “Nosotros nos dedicamos a formar chicos. Queremos que tengan identidad con el club y que se desarrollen de a poco. No es lo mismo entrenar que jugar, y eso lo van entendiendo con el tiempo”.

Sobre el grupo actual, valoró el compromiso de los jóvenes: “Hoy tenemos entre 15 y 20 chicos en la C13. Para ser el primer año es un buen número. El futsal cuesta un poco más que el fútbol 11, pero de a poco se va agrandando la familia”.

Crecimiento del futsal

El avance de Filial Paraná no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno más amplio. El futsal viene experimentando un crecimiento sostenido en la ciudad, con torneos cada vez más convocantes y una estructura organizativa en expansión.

La Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS) ha sido clave en este proceso, impulsando competencias provinciales y proyectando eventos de mayor alcance. Recientemente, Paraná fue sede de una Copa de Oro provincial y ya se anticipan torneos nacionales en el calendario.

Filial paraná 2

Este contexto favorece la llegada de nuevos jugadores y el interés por la disciplina. En Filial Paraná, ese impacto ya se siente, especialmente en el desarrollo de la rama femenina, donde muchas jugadoras se acercan por primera vez al deporte. “Lo tomamos como una escuela. Pueden venir chicos o chicas que nunca jugaron. En femenino, por ejemplo, hay muchas que recién empiezan y hoy ya están compitiendo”, explicó Benítez.

Puertas abiertas

El desafío hacia adelante es claro: consolidar la categoría inicial y avanzar en la conformación del resto de las divisiones formativas. La meta es construir una estructura sólida que permita nutrir a los equipos mayores y sostener el crecimiento institucional. Mientras tanto, el club mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran sumarse. La intención es seguir ampliando la base de jugadores y continuar fortaleciendo un proyecto que combina formación, competencia e inclusión.

“Invitamos a todos a que se acerquen, que se animen a probar. El futsal es un deporte muy lindo y estamos para enseñar desde cero”, cerró el entrenador.

Con este primer paso en formativas, Filial Paraná se posiciona dentro de una tendencia que apunta a consolidar el futsal desde sus bases, apostando al desarrollo de nuevos talentos y al crecimiento sostenido de la disciplina en la región.

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En ese proceso formativo, también se hace foco en valores que van más allá de lo deportivo. La disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo aparecen como ejes centrales en cada entrenamiento, con el objetivo de acompañar el crecimiento de los chicos tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, desde el club entienden que el desarrollo de las formativas no solo impacta en el presente, sino que proyecta a futuro. La posibilidad de nutrir a los planteles superiores con jugadores propios es una de las metas principales, en un camino que recién comienza pero que ya muestra señales de consolidación.