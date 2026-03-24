Defensores del Oeste de Gualeguaychú es el campeón del Torneo Provincial de Clubes

Defensores del Oeste levantó el trofeo tras derrotar por penales en una reñida final a Neuquén Amarillo, en el certamen que se disputó en el Parque Berduc.

Defensores del Oeste gritó campeón en Paraná. El equipo de Gualeguaychú se consagró en el Torneo Provincial de Clubes que se disputó en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc, al imponerse en una pareja y reñida final sobre Neuquén Amarillo.

Tras un partido cerrado, los 40 minutos reglamentarios finalizaron igualados sin goles, por lo que hubo que esperar hasta el tiempo suplementario para que llegaran los goles. Lautaro Etienot, de penal, abrió la cuenta para el Pingüino, mientras que Lucas Oliva se encargó de marcar el 1 a 1 final, por lo que el título debió definirse por penales. En esa instancia el equipo del sur entrerriano fue más efectivo y se impuso por 3-2.