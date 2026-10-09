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Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

En El Carmen Art Center se realizó la entrega de reconocimiento a los ganadores del Dos Orillas que tuvo al Estudiantes como uno de los campeones.

9 de octubre 2026 · 18:38hs
En Santa Fe fueron reconocidos los clubes campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles.

Fotos gentileza Franco Perego

En Santa Fe fueron reconocidos los clubes campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles.

En las impecables instalaciones de El Carmen Art Center, ubicado en la avenida Almirante Brown 6800 de la costanera Oeste de Santa Fe, tuvo lugar la ceremonia de premiación del Torneo Dos Orillas 2026, competencia que este año tuvo como objetivo final la copa Sanatorio Santa Fe.

Es importante destacar que Santa Fe Rugby Club fue el ganador de la copa de Oro en M15, M16 y M17, mientras que Estudiantes de Paraná lo hizo en M19.

Reconocimientos a los campeones del Dos Orillas

En una sencilla pero amena y enmarcada camaradería se realizó la ceremonia de cierre y premiación del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles Copa Sanatorio Santa Fe que tuvo como organizadores a la Unión Santafesina y a la Unión Entrerriana de Rugby. En un lugar hermoso, realizado por El Carmen Art Center, con representantes de las uniones, y los clubes se distinguió a los elencos ganadores tanto en copa de Oro, Plata como en Bronce.

La ceremonia fue encabezada por el contador Enrique Patrizi y Martin Cipriani, presidentes de las uniones santafesina y entrerriana respectivamente, acompañados por el vicepresidente Jorge Bruzzone, y el doctor Sebastián Funes, director del Sanatorio Santa Fe. También se encontraban presentes otros miembros del consejo directivo de la UER y la USR, jugadores, entrenadores, managers, preparadores físicos, directores deportivos, y dirigentes de los clubes participantes de la competición juvenil.

En la copa de Oro fueron reconocidos por haber sido los ganadores: Santa Fe Rugby (M15), Santa Fe Rugby (M16), Santa Fe Rugby (M17) y Estudiantes de Paraná (M19): en la copa de Plata: Tilcara de Paraná (M15), CRAR de Rafaela (M16), La Salle Jobson (M17) y Universitario de Santa Fe (M19). En la copa de Bronce: Cha Roga (M15), La Salle Jobson (M16), Querandí RC (M17) y Cha Roga Club (M19). Santa Fe Rugby Club fue el club más ganador del Dos Orillas: campeón en M15, M16 y M17.

Dos Orillas Juveniles Rugby torneo
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