"Súper El Niño": expertos piden cautela frente al riesgo de inundaciones en Argentina

Expertos en meteorología analizan la probabilidad de que un Niño extremo afecte a Argentin con tormentas severas e inundaciones a partir de junio

Expertos en meteorología analizan actualmente la probabilidad de que un evento de un Súper El Niño o un El Niño extremo afecte a Argentina . Informes de organismos internacionales señalan que este fenómeno podría desencadenar tormentas severas e inundaciones , superando los registros históricos y complicando la infraestructura urbana y rural.

El sector agropecuario y diversos gobiernos provinciales ya monitorean la situación, pues el impacto económico y social sería profundo dadas las actuales condiciones del cambio climático . Aunque existe preocupación por la intensidad de las lluvias, los especialistas aclaran que habrá mayor certeza científica recién a mediados de junio. Por ahora, se recomienda fortalecer las medidas de prevención ante un posible escenario de anomalías climáticas generalizadas en todo el territorio nacional, publica.

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Informes de la agencia meteorológica estadounidense NOAA advierten sobre la probabilidad de un evento climático extremo. Si bien podría beneficiar la productividad del agro, la intensidad de las lluvias amenaza con generar desbordes en el Litoral y graves impactos sociales.

Expertos meteorólogos y organismos internacionales advierten sobre la posible formación de una versión extrema del fenómeno de El Niño en Argentina hacia la segunda mitad del año. Aunque la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima actualmente un 20% de probabilidad de que el evento sea severo, se espera que las definiciones más contundentes lleguen a mediados de junio.

Ante este escenario, los especialistas subrayan que, si bien hay tiempo para reaccionar, es fundamental revisar las medidas de prevención frente a la amenaza de tormentas extremas, sudestadas e inundaciones generalizadas.

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El impacto crítico en el Litoral y la Mesopotamia

De concretarse la versión más agresiva del fenómeno, la región del Litoral argentino sería una de las más afectadas. El meteorólogo Pedro Di Nezio advierte que lo que hoy son casos puntuales de exceso hídrico podrían transformarse en una situación generalizada con lluvias persistentes en toda la Mesopotamia durante varios meses.

Provincias como Santa Fe ya han encendido las alarmas: en los primeros cuatro meses del año ha llovido más de lo habitual para un año completo, superando la capacidad de drenaje en diversas zonas. Otros territorios como Chaco, Corrientes y la provincia de Buenos Aires también reportan anomalías en las precipitaciones, lo que ha llevado a los gobiernos provinciales a conformar comités de emergencia y acelerar obras de infraestructura hídrica.

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El impacto en el agro y la economía en general

El impacto económico del fenómeno se siente con especial fuerza en la Argentina debido a su estrecha dependencia de la actividad agropecuaria. Según un informe de JP Morgan, El Niño suele asociarse a un escenario favorable para el campo en la región pampeana, con rendimientos de soja, maíz y trigo que podrían superar las tendencias históricas. En eventos intensos previos, como los de 1997 o 2014-2016, la cosecha de granos experimentó subas cercanas al 30% interanual gracias a la mayor humedad.

Sin embargo, los analistas advierten que esta "ventaja" es un arma de doble filo: si la intensidad es extrema, el exceso de agua deja de ser un beneficio para convertirse en un estrago, provocando la pérdida total de lotes por inundación, tal como ocurrió en 1997 con campos santafesinos y barrios porteños bajo el agua.

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Proyecciones

El fenómeno se origina por el debilitamiento de los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial, lo que genera un calentamiento del océano que se transfiere a la atmósfera. Este calor acumulado aumenta la energía y humedad que el aire puede contener, traduciéndose en Argentina en un clima más inestable. A pesar de las proyecciones, los científicos insisten en la incertidumbre actual. Los modelos probabilísticos actuales son todavía imprecisos y se mueven en un terreno de fluctuaciones aleatorias.

Por ahora, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un invierno más cálido de lo normal y mayores probabilidades de lluvia en el centro y sur del país para el próximo trimestre, independientemente de si el "Súper El Niño" termina por consolidarse.

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El cambio climático agrava los efectos de El Niño

El cambio climático agrava los efectos de El Niño principalmente porque sus consecuencias actuales se superponen a este fenómeno natural de una manera que no ocurría en el pasado. De acuerdo con los expertos, en eventos extremos anteriores, como el de 1997, los efectos del cambio climático no eran tan graves ni interactuaban con El Niño de la forma en que lo hacen ahora.Esta interacción potencia el fenómeno debido a los siguientes factores:

Mayor capacidad de humedad y energía: Una atmósfera más caliente tiene la capacidad de contener más humedad y energía . Esto provoca que, cuando se desencadena El Niño, las tormentas sean más intensas y los vientos más fuertes.

Una atmósfera más caliente tiene la capacidad de . Esto provoca que, cuando se desencadena las tormentas sean más intensas y los vientos más fuertes. Escalamiento de impactos: Debido a que el cambio climático ya genera condiciones adversas de base, la llegada de un "Súper El Niño" hace que los impactos sociales y económicos escalen . En Argentina, esto aumenta significativamente el riesgo de inundaciones generalizadas, especialmente en la región de la Mesopotamia.

Debido a que el cambio climático ya genera condiciones adversas de base, la llegada de un hace que los . En Argentina, esto aumenta significativamente el riesgo de inundaciones generalizadas, especialmente en la región de la Mesopotamia. Ciclos de retroalimentación: El fenómeno se basa en un bucle donde el calor del océano debilita los vientos, lo que a su vez calienta más el agua y la atmósfera. En un contexto de calentamiento global, estas fluctuaciones pueden empujar las temperaturas hacia un punto de no retorno con mayor facilidad.

La combinación de la variabilidad natural de El Niño con el trasfondo de un planeta más cálido resulta en eventos meteorológicos mucho más agresivos y difíciles de mitigar para los gobiernos y la producción agropecuaria.

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Provincias se adelantan con medidas preventivas

De acuerdo con las fuentes, los gobiernos de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires han comenzado a implementar diversas estrategias ante la posibilidad de un evento climático extremo:

Santa Fe: El gobierno provincial emitió un comunicado oficial confirmando la toma de medidas preventivas. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó que la provincia ya enfrenta una situación compleja, dado que en solo cuatro meses llovió más de lo habitual para un año completo, lo que ha dificultado el escurrimiento del agua y superado la capacidad de drenaje de las obras en algunos casos.

Provincia de Buenos Aires: El Ministerio de Infraestructura bonaerense informó sobre la reorganización de áreas que antes estaban dispersas para conformar un núcleo operativo ("core") que funciona de manera regular y ante emergencias. Asimismo, se encuentran trabajando en la mayoría de las cuencas de la provincia para prepararse no solo ante El Niño, sino frente a las condiciones climáticas adversas que se han registrado en los últimos años.

En términos generales, los expertos sugieren que, ante la amenaza de lluvias persistentes e inundaciones generalizadas, tanto los gobiernos como la población deben revisar todas las medidas de prevención, aprovechando que todavía hay tiempo para reaccionar antes de que el fenómeno alcance su pico potencial hacia diciembre.

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Las recomendaciones para la zona del Litoral

La principal recomendación que los expertos y autoridades están comunicando a la población del Litoral y la Mesopotamia ante la posibilidad de un "Súper El Niño" es revisar todas las medidas de prevención.Los puntos clave de estas recomendaciones y advertencias incluyen:

Aprovechar el tiempo de reacción: Los científicos enfatizan que, aunque existe el riesgo, todavía hay tiempo para reaccionar y prepararse, ya que las definiciones más contundentes sobre la gravedad del fenómeno se esperan para mediados de junio.

Los científicos enfatizan que, aunque existe el riesgo, y prepararse, ya que las definiciones más contundentes sobre la gravedad del fenómeno se esperan para mediados de junio. Prepararse para lluvias persistentes: Se advierte a los habitantes de la Mesopotamia que, de consolidarse un El Niño intenso, las lluvias dejarán de ser eventos puntuales para convertirse en una situación generalizada que podría durar varios meses .

Se advierte a los habitantes de la Mesopotamia que, de consolidarse un intenso, las lluvias dejarán de ser eventos puntuales para convertirse en una . Vigilancia del drenaje hídrico: En zonas como Santa Fe, se ha alertado que el exceso de precipitaciones acumuladas en los primeros meses del año ya dificulta el normal escurrimiento del agua y puede superar la capacidad de drenaje de las obras , por lo que es vital estar atentos a las condiciones de infraestructura local.

En zonas como Santa Fe, se ha alertado que el exceso de precipitaciones acumuladas en los primeros meses del año ya y puede superar la , por lo que es vital estar atentos a las condiciones de infraestructura local. Cuidado ante la desinformación: Se pide a la población mantener la calma y buscar fuentes oficiales, ya que se ha detectado un gran caudal de desinformación que genera preocupación innecesaria, dado que el fenómeno es altamente impredecible y los modelos actuales todavía muestran incertidumbre.

Fuente: La Nación