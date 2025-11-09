La grilla del Gran Premio de Brasil tuvo una modificación de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto y a su Alpine. El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto, lo que permite que el piloto argentino avance un puesto.
Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil
Max Verstappen sufrió una penalización por ajustes y largara desde pitlane en el GP de Brasil. Franco Colapinto largará un puesto adelante. Horario y canales
Horario y canales
La carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en Interlagos arranca a las 14, huso horario de Argentina, y se puede ver a través de diferentes canales y plataformas de streaming, dependiendo de la ubicación. En Argentina y Latinoamérica se transmite en vivo por Fox Sport. En streaming por Disney+ Premium, F1 TV Pro (la plataforma oficial de la F1, que ofrece todas las sesiones en vivo y opciones de cámara onboard), Servicios de TV por cable que incluyen Fox Sports, como Flow, DGO y Telecentro Play. ESPN ofrecer cobertura o retransmisiones.
De esta manera, el argentino partirá un lugar más adelante, por encima del Red Bull de Yuki Tsunoda y del Sauber de Gabriel Bortoleto.
La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane. Colapinto partirá 17° en la carrera del domingo en Interlagos, mejorando el 18° que había obtenido el sábado.
El representante de Alpine buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.
El piloto neerlandés (3° en el Campeonato a 39 puntos de Lando Norris, de McLaren) había quedado eliminado en la Q1 y debía arrancar desde el 16°, pero la escudería Red Bull reemplazó la unidad de potencia y realizó cambios para poner el auto puesta a punto, por lo que saldrá de boxes y le permitirá avanzar un lugar al pilarense.
La parilla de salida para el GP de Brasil
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Isack Hadjar (RB)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (RB)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Pit-Max Verstappen (Red Bull)