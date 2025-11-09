Franco Colapinto parte 17° en la carrera de Interlagos, Brasil

Max Verstappen sufrió una penalización por ajustes y largara desde pitlane en el GP de Brasil. Franco Colapinto largará un puesto adelante. Horario y canales

La grilla del Gran Premio de Brasil tuvo una modificación de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto y a su Alpine. El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto, lo que permite que el piloto argentino avance un puesto.

La carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en Interlagos arranca a las 14, huso horario de Argentina, y se puede ver a través de diferentes canales y plataformas de streaming, dependiendo de la ubicación. En Argentina y Latinoamérica se transmite en vivo por Fox Sport. En s treaming por Disney+ Premium, F1 TV Pro (la plataforma oficial de la F1, que ofrece todas las sesiones en vivo y opciones de cámara onboard), Servicios de TV por cable que incluyen Fox Sports, como Flow , DGO y Telecentro Play . ESPN ofrecer cobertura o retransmisiones.

De esta manera, el argentino partirá un lugar más adelante, por encima del Red Bull de Yuki Tsunoda y del Sauber de Gabriel Bortoleto.

colapinto Colapinto no tuvo su mejor clasificación. Foto: Juan Iribarren.

La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane. Colapinto partirá 17° en la carrera del domingo en Interlagos, mejorando el 18° que había obtenido el sábado.

El representante de Alpine buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.

El piloto neerlandés (3° en el Campeonato a 39 puntos de Lando Norris, de McLaren) había quedado eliminado en la Q1 y debía arrancar desde el 16°, pero la escudería Red Bull reemplazó la unidad de potencia y realizó cambios para poner el auto puesta a punto, por lo que saldrá de boxes y le permitirá avanzar un lugar al pilarense.

La parilla de salida para el GP de Brasil

Lando Norris (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Isack Hadjar (RB)

George Russell (Mercedes)

Liam Lawson (RB)

Oliver Bearman (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hulkenberg (Sauber)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Alexander Albon (Williams)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lance Stroll (Aston Martin)

Carlos Sainz (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Franco Colapinto (Alpine)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

- Pit-Max Verstappen (Red Bull)