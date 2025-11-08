Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Atlético Paraná logró su primer triunfo en el Torneo Regional Amateur al superar por 3 a 0 a Cultural de Aranguren, por la tercera fecha de la Zona 2.

8 de noviembre 2025 · 19:22hs
Atlético Paraná encaminó su rumbo en la competencia.

La sorpresiva derrota sufrida el pasado fin de semana en su debut en el Torneo Regional Amateur, dejó a Atlético Paraná prácticamente sin margen de error para poder dar el primer paso rumbo a su objetivo, que es pelear el ascenso al Federal A.

Por eso el Gato sabía que debía ganar o ganar para empezar a encaminar su rumbo en el certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y pudo cumplir con creces lo que se propuso.

Por la tercera fecha de la Zona 2, el Rojiblaco goleó como visitante 3 a 0 a Cultural de Aranguren. Josué Correa, a los 16 y 33 minutos del primer tiempo, y Sebastián Malimberni, a los 45 minutos del complemento, marcaron los tantos.

Libre quedó el puntero de la zona, Atlético María Grande.

En la próxima fecha, Cultural –prácticamente eliminado– será anfitrión de Atlético María Grande; mientras que Atlético Paraná tendrá jornada de descanso.

Este domingo por el Torneo Regional Amateur

En tanto que por la Zona 1, esta tarde, desde las 19, Neuquén será anfitrión del líder del grupo, Unión de Crespo. Gualberto Ayala impartirá justicia, y tendrá como asistentes a Paula Eisenacht y Leandro Lescano Guzmán.

El Pingüino va por su primera victoria, mientras que el Cervecero buscará los tres puntos que lo dejen bien parado de cara al futuro.

Libre queda Sportivo Urquiza.

Atlético Paraná Regional Amateur cultural Neuquén
