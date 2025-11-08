Uno Entre Rios | La Provincia | Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos se reunió con el síndico de la OSER, Pablo Giampaolo, para analizar la situación de la obra social.

8 de noviembre 2025 · 19:33hs
El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas de la provincia, que conduce Diego Lara, se reunió con el síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Pablo Giampaolo, que fue designado por el Gobierno provincial en representación de la oposición. En el encuentro se abordó la situación de la obra social y se delinearon líneas de trabajo a futuro. Se destacó la pendiente reglamentación de la Ley N° 11.202, que creó la OSER. También se analizó la periodicidad para presentar los informes que prevé la norma.

El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, doctor Diego Lara, junto al pleno del organismo, se reunió con el síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el Magister en Finanzas Públicas Pablo Giampaolo, que fue designado por el Gobierno provincial en cumplimiento de la Ley que creo la obra social de los trabajadores del Estado entrerriano.

Salvador, un perro que ahora se puede mover gracias a la ayuda de un carrito.

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El intendente de Colón anunció un 20% de aumento para empleados municipales

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

En el encuentro, el presidente del organismo, y los vocales 1º y 2º, Gustavo Labriola y María de los Ángeles Moia, respectivamente; y el jefe del cuerpo de auditores del organismo, Edgardo Pautasso, y la jefa de Organismos Descentralizados, Valeria Sendra, se mostraron interesados en el estado en que se encuentra la implementación de la Ley N° 11.202 que creó la OSER y reemplazó la anterior Ley que creó el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

LEER MÁS: Diputados convirtió en Ley la creación de OSER

Tema pendiente

Según se informó, uno de los temas importantes que se abordó en el encuentro fue la pendiente reglamentación de la nueva norma. Si bien se entendió que al momento no existe incumplimiento normativo, es de imperiosa necesidad avanzar sobre una reglamentación oportuna a fin de evitar interpretaciones divergentes de ciertos aspectos.

Entre algunos de los aspectos que se consideraron en aquel item se destacó que la reglamentación de que creó la OSER y la aplicación del inciso f) del Art 25° de dicha Ley por el cual los síndicos fiscalizadores deben remitir información al ente de control provincial.

Plazos de presentación de los informes

Otro tema que se analizó fue los plazos en los que el síndico presentará al TC los informes sobre la situación de distintos aspectos que hacen al funcionamiento de la obra social. El tema tiene relevancia por la función de ambas partes: el TC como uno de los más importantes organismos de contralor del gobierno y el síndico en función de las competencias que le determina la Ley N° 11.202. En este sentido se evaluó que se podrían presentar informes con el plazo de seis meses. No obstante, la propuesta debe ser analizada y autorizada por el Poder Ejecutivo.

Al respecto Giampaolo manifestó que “la reunión fue muy positiva. Agradezco la recepción del TC para allanarse a analizar la implementación de la norma que creó la OSER, siempre con la mirada puesta en lograr un mejor funcionamiento de la OSER para dar respuestas a los afiliados, todos trabajadores del Estado, y sus familias”.

Finalmente, el síndico volvió a resaltar la predisposición de los vocales del organismo a la escucha de las problemáticas que comprenden la implementación de la nueva norma y quedó a disposición para resolver las situaciones que sea necesario abordar.

Tribunal de Cuentas OSER oposición
Noticias relacionadas
el medico entrerriano carlos barbas sera homenajeado por la academia nacional de medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. 

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Planeamiento presentó en la Legislatura de Entre Ríos el Presupuesto 2026 para la obra pública. Destinarán 54% para obras nuevas y 46% para obras en ejecución 

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Ver comentarios

Lo último

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Policiales
Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Ovación
Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

La provincia
Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Dejanos tu comentario