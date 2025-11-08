El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos se reunió con el síndico de la OSER, Pablo Giampaolo, para analizar la situación de la obra social.

El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, doctor Diego Lara, junto al pleno del organismo, se reunió con el síndico fiscalizador de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el Magister en Finanzas Públicas Pablo Giampaolo, que fue designado por el Gobierno provincial en cumplimiento de la Ley que creo la obra social de los trabajadores del Estado entrerriano.

En el encuentro, el presidente del organismo, y los vocales 1º y 2º, Gustavo Labriola y María de los Ángeles Moia, respectivamente; y el jefe del cuerpo de auditores del organismo, Edgardo Pautasso, y la jefa de Organismos Descentralizados, Valeria Sendra, se mostraron interesados en el estado en que se encuentra la implementación de la Ley N° 11.202 que creó la OSER y reemplazó la anterior Ley que creó el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

Tema pendiente

Según se informó, uno de los temas importantes que se abordó en el encuentro fue la pendiente reglamentación de la nueva norma. Si bien se entendió que al momento no existe incumplimiento normativo, es de imperiosa necesidad avanzar sobre una reglamentación oportuna a fin de evitar interpretaciones divergentes de ciertos aspectos.

Entre algunos de los aspectos que se consideraron en aquel item se destacó que la reglamentación de que creó la OSER y la aplicación del inciso f) del Art 25° de dicha Ley por el cual los síndicos fiscalizadores deben remitir información al ente de control provincial.

Plazos de presentación de los informes

Otro tema que se analizó fue los plazos en los que el síndico presentará al TC los informes sobre la situación de distintos aspectos que hacen al funcionamiento de la obra social. El tema tiene relevancia por la función de ambas partes: el TC como uno de los más importantes organismos de contralor del gobierno y el síndico en función de las competencias que le determina la Ley N° 11.202. En este sentido se evaluó que se podrían presentar informes con el plazo de seis meses. No obstante, la propuesta debe ser analizada y autorizada por el Poder Ejecutivo.

Al respecto Giampaolo manifestó que “la reunión fue muy positiva. Agradezco la recepción del TC para allanarse a analizar la implementación de la norma que creó la OSER, siempre con la mirada puesta en lograr un mejor funcionamiento de la OSER para dar respuestas a los afiliados, todos trabajadores del Estado, y sus familias”.

Finalmente, el síndico volvió a resaltar la predisposición de los vocales del organismo a la escucha de las problemáticas que comprenden la implementación de la nueva norma y quedó a disposición para resolver las situaciones que sea necesario abordar.