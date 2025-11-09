Uno Entre Rios | La Provincia | Laboratorios PGN

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

Ex dirigente y jugador de rugby del Club Tilcara, empresario, padre de familia y visionario. Luciano Barbagelata lleva más de 30 años con Laboratorios PGN

9 de noviembre 2025 · 07:38hs
LABORATORIOS PGN. Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

LABORATORIOS PGN. Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"
LABORATORIOS PGN. Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

LABORATORIOS PGN. Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

Laboratorios PGN S.A. lleva 30 años dedicados a la salud natural. Es una empresa especializada en la elaboración de suplementos dietarios, especialistas en el mercado de productos naturales enfocados en el bienestar de las personas. Luciano Barbagelata, socio fundador, estuvo en el Ciclo UNO a UNO y brindó detalles de cómo se creó la empresa.

Este domingo las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 y los 26 grados. La humedad marca 97%, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Prnóstico extendido

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Salvador, un perro que ahora se puede mover gracias a la ayuda de un carrito.

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

LUCIANO BARBAGELATA PGN

Laboratorios PGN

Su catálogo incluye una amplia variedad de productos preventivos frente a dolencias crónicas, disponibles en farmacias y herboristerías de todo el país. Algunos ejemplos destacados: Colágeno + Magnesio; Espirulina: Alga con propiedades antioxidantes, rica en vitaminas y minerales; Moringa + Arginina: Suplemento nutricional promocionado por sus propiedades en niveles metabólicos; Cúrcuma & Pimienta Negra; NovoPharmatos: Producto líquido elaborados por PGN. Estos productos muestran que la empresa trabaja con diferentes formatos: cápsulas, jarabes, líquidos y combos. Sus productos mejoran el bienestar general mediante ingestión de vitaminas, minerales, extractos herbales. Apoyo en la salud de articulaciones, piel, músculos (ej.: colágeno + magnesio). Funciones antioxidantes, remineralización (ej.: espirulina). Alternativas naturales para cubrir aspectos metabólicos, nutricionales, preventivos.

La compañía se propone contribuir al equilibrio y la armonía del organismo mediante productos 100% naturales, estandarizados para garantizar eficacia y dosificación, sin generar acostumbramiento ni contraindicaciones. Sus fundadores, Edmundo Abud y Luciano Barbagelata —quien participó en el Ciclo UNO a UNO—, sostienen firmemente que lo natural y saludable es el camino hacia una mejor calidad de vida, filosofía que guía toda su producción.

Embed

Una historia, dos socios

El laboratorio nació a principios de 1990, cuando Luciano Barbagelata se unió a Edmundo Abud, exjugador y dirigente del Club Tilcara. “Él compraba unas tinturas artesanales, las ponía en frasquitos y se las vendía a los curanderos”, relató Barbagelata a Radio La Red Paraná (88.7). La dupla se hizo conocida gracias a dos marcas especiales, comenzando con apenas 100 frascos y llegando a vender decenas de miles.

En 1992, la empresa recibió la habilitación nacional, en un momento clave para la industria, tras un trágico episodio en el que unas 25 personas murieron por consumir jarabes y caramelos contaminados con dietilenglicol. La Justicia determinó que se trató de un sabotaje externo, pero nunca se identificó al responsable. Este hecho generó desconfianza entre los consumidores y afectó la producción de productos con propóleo.

¿Cómo respondieron los socios ante esta contingencia? Los monjes benedictinos de Victoria, cuya principal fuente de ingresos era productos con propóleo, los contactaron en busca de alternativas. Abud y Barbagelata aconsejaron: “Si no se puede con un producto, hay que reemplazarlo”. Así, los monjes comenzaron a usar los productos de Laboratorios PGN, marcando el inicio del verdadero crecimiento de la empresa. Cuando la abadía dejó de requerir sus servicios, los socios desarrollaron comprimidos para facilitar la venta. “Fuimos pioneros en el área del marketing de los productos naturales. Seguimos siendo reconocidos en la manera en la que hacemos los extractos en gotas”, afirmó Barbagelata, y agregó: “Hemos llegado a exportar a Paraguay y Uruguay”.

BARBAGELATA

Situación económica

Actualmente, unas 35 personas trabajan de manera directa en el laboratorio, que cuenta con dos sedes: una en Paraná (Juan O’Brien 1246) y otra en San Benito, donde se inauguró recientemente una nueva planta de producción. Esta instalación moderna cuenta con un laboratorio con estrictos controles de pureza y calidad, incluyendo análisis macro y microscópicos de materias primas mediante cromatografía de capa delgada (TLC) y control de concentraciones por cromatografía líquida HPLC, asegurando la eficacia de los productos.

Las fórmulas son supervisadas por un equipo médico que define las hierbas, vitaminas y minerales adecuados para una correcta suplementación. Barbagelata destacó la influencia de la economía nacional sobre las exportaciones y comentó: “Sigue siendo sacrificado. Somos empresarios que vivimos con lo justo. No vemos ganancias prácticamente porque se reinvierten automáticamente. Así fue como hicimos esta nueva planta, compramos máquinas”.

Su vida 100% paranaense

“La gente me cruza por la calle y piensa que soy un tipo serio y distante. Pero después, cuando me van conociendo, quedan sorprendidos”, contó Barbagelata entre risas.

Creció en Paraná, asistiendo a la Escuela Nro. 4 “Domingo F. Sarmiento” hasta sexto grado, luego a la Escuela N° 1 Centenario y finalmente al Colegio Nacional para la secundaria, siguiendo una tradición familiar. Es padre de dos hijos (28 y 17), divorciado y actualmente convive con Claudia: “Somos una gran familia ensamblada”.

Pasión por el Rugby

Además de empresario, Barbagelata se destaca como deportista y referente regional del rugby. Fue presidente del Club Tilcara, donde también fue jugador y formó amistades duraderas. El club, surgido como un desprendimiento del Rowing, se encuentra en un predio con historia familiar: “A mi abuelo materno lo embromaron. No estaba pasando una buena situación económica. Entonces desde el Club le piden un poco de ese terreno y él lo vende en 1974”. Hoy lo visita con su familia y confiesa su orgullo: “Es el deseo de cualquier directivo, tener un club con mucha vida. Verlo crecer desde chico me pone muy contento”.

Nota completa:

LUCIANO BARBAGELATA

LEER MÁS: Iván Leffler: "Mi mayor legado no es la empresa, es un buen nombre"

LEER MÁS: Fabiana Cian: la entrerriana que desarrolló fiambres sin sodio

Laboratorios PGN Tilcara Club Tilcara
Noticias relacionadas
el tribunal de cuentas analiza la situacion de oser con su sindico fiscalizador por la oposicion

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El intendente de Colón anunció un 20% de aumento para empleados municipales

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

el medico entrerriano carlos barbas sera homenajeado por la academia nacional de medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. 

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Ver comentarios

Lo último

Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Ultimo Momento
Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Policiales
Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Ovación
Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

La provincia
Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Dejanos tu comentario