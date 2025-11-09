Uno Entre Rios | desafío Eco

Más de 130 escuelas de todo el país participan de la última jornada de Desafío ECO YPF

Escuelas de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Larroque, Villaguay y Concepción del Uruguay participan con siete autos eléctricos

9 de noviembre 2025 · 13:28hs
Escuelas de Paraná

Escuelas de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Larroque, Villaguay y Concepción del Uruguay participan con siete autos eléctricos

Este domingo, más de 130 escuelas técnicas de todo el país, incluyendo siete de Entre Ríos, participan de la última jornada del Desafío ECO YPF, que se desarrolla en el autódromo de Concepción del Uruguay. La competencia, que combina educación, innovación y sustentabilidad, puede seguirse en vivo desde RUSmediaTV.

Las actividades del evento comenzaron este viernes con las verificaciones técnicas y las primeras carreras se disputaron el sábado. La jornada de cierre de este domingo estuvieron acompañadas por autoridades del Consejo General de Educación (CGE), encabezadas por la directora de Educación Técnico Profesional, Natalia Sendra.

Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Se trata de la competencia educativa nacional que promueve la formación técnica y el trabajo en equipo a través del diseño y construcción de autos eléctricos de emisión cero.

El presidente de Desafío ECO YPF, Eduardo Daniel Ramírez, expresó su satisfacción por el nivel de compromiso de los equipos, donde "las escuelas de todos los rincones de la Argentina se pusieron a diseñar y construir un auto. Cuando bajan el auto a la pista siento que todo un proyecto educativo se cumplió. La competencia es lo divertido, pero el verdadero orgullo es ver cómo cada escuela llega aquí con un trabajo que refleja esfuerzo, aprendizaje y pasión".

Impacto educativo e integración

Ramírez valoró el impacto formativo de la iniciativa: "Imagínense tener 16 años, fabricar un auto con tus compañeros y venir a correr un campeonato nacional. Es un recuerdo que los acompañará toda la vida. Estos chicos son la Argentina del futuro: quieren estudiar, trabajar y progresar".

Además, ponderó el reconocimiento internacional del certamen, que se rige bajo los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la misma que organiza la Fórmula 1. Resaltó que la gran mayoría de las escuelas participantes son públicas y logran participar con apoyo de empresas y ministerios, lo que convierte al certamen en un verdadero campeonato de integración.

En este marco, recordó que, durante la preparación, la empresa Siemens brindó capacitaciones a estudiantes y docentes, permitiéndoles diseñar sus autos en 3D y optimizar sus modelos. "Los chicos aplicaron conocimientos de geometría, cálculo de materiales y diseño. Es una experiencia formativa completa que fortalece la educación técnica", señaló.

Delegación entrerriana

Respecto a la elección de Concepción del Uruguay como sede por segundo año consecutivo, el presidente de Desafío ECO YPF destacó el apoyo local. "Contamos con el apoyo de la Municipalidad y el circuito es excelente. La ciudad tiene condiciones ideales para recibir a más de 2.000 alumnos, y todas las provincias quieren volver", apuntó.

Finalmente, adelantó que la novedad de esta edición fue la carrera sprint exclusiva para mujeres, con 135 pilotos. "Hoy más de un tercio de los participantes entre pilotos, mecánicas y técnicas son mujeres. Verlas competir será un hecho histórico para la educación técnica argentina", concluyó.

Entre Ríos es representada por seis instituciones con siete autos

EET N° 1 "Brigadier General Pascual Echagüe" Concordia 46

EET N° 1 "Dr. Conrado Etchebarne" Villaguay 75

EET N° 2 "José María Colombo" Gualeguaychú 93

EET N° 1 "General Francisco Ramírez" Paraná 21

EET N° 4 "Pablo Broese" Larroque 28

EET N° 3 "Miguel Ángel Marsiglia" Concepción del Uruguay 50 y 63 en Homenaje a la Fórmula 5 Entrerriana.

desafío Eco YPF Concepción del Uruguay Gualeguaychú Concordia
Ver comentarios

Lo último

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Ultimo Momento
Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

La Selección Argentina aplastó a Fiyi en el Mundial Sub 17

Policiales
Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Detuvieron a adolescente que apuñaló a joven en una fiesta

Paraná: encontraron a la adolescente que era buscada

Paraná: encontraron a la adolescente que era buscada

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Ovación
Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Boca y River igualan un partido caliente en La Bombonera

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

Colapinto cerró su labor en la 15ª posición

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

TN Clase 3: Mallo ganó en Río Cuarto y Julián Santero es el campeón 2025

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

Los Pumas lograron un triunfazo ante Gales

La provincia
Concordia vive la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante

Concordia vive la 32° Fiesta Provincial del Inmigrante

Luciano Barbagelata: Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo

Luciano Barbagelata: "Somos empresarios que aprendimos a vivir con lo justo"

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Dejanos tu comentario