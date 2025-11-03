Uno Entre Rios | Ovación | Flavio Briatore

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Aseguran que el mandamás de la escudería estuvo en Buenos Aires para reunirse con los sponsors del argentino y sellar su titularidad en la F1 durante 2026.

3 de noviembre 2025 · 17:55hs
Flavio Briatore, el asesor principal y quien toma las decisiones más importantes en Alpine, estuvo en Buenos Aires hace dos semanas para reunirse con sponsors de Franco Colapinto, quien en los próximos días será confirmado como piloto titular para la Fórmula 1 en 2026.

Según reveló el medio francés L'Auto-Journal, el italiano viajó al país inmediatamente después del Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, donde el piloto argentino desobedeció una orden de equipo y superó a su compañero de equipo Pierre Gasly para terminar 17°, una decisión por la que luego debió disculparse.

Briatore Colapinto 1
La publicación asegura que Briatore se juntó, antes de la cita en México, con referentes de las empresas que apoyan económicamente a Colapinto. La principal de ellas, Mercado Libre, que además ocupa un lugar preponderante en el diseño del auto para las últimas fechas.

Al mismo tiempo, no está claro si la confirmación será por una o dos temporadas, con cláusula de renovación. Pero sí es un hecho que el pilarense de 22 años manejará el A526, bajo el nuevo reglamento de la categoría, durante el 2026.

También, la nota plantea un fuerte contrapunto interno en Alpine. El nuevo CEO de Renault, François Provost, y otros altos directivos querrían separar a Briatore del equipo de F1, que a partir del año que viene utilizará impulsores Mercedes, en lugar de los que hasta este año produjo la marca del rombo.

Igualmente, esa es otra historia. Lo importante es que Colapinto estará en 2026 en ese selecto grupo reservado para 22 pilotos que tiene la máxima categoría del automovilismo mundial. Solamente falta el anuncio oficial, que se espera para esta semana.

Flavio Briatore Franco Colapinto Argentina Buenos Aires
