SMN: en la semana, las temperaturas irán en aumento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo cielo, algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 11 grados de mínima y los 26 de máxima. El viento está en calma y la visibilidad es de 15 km, La humedad es del 97% y la presión 1010.5 hPa . La dirección predominante del viento es del sector norte.

Para mañana lunes se espera cielo algo nublado durante toda la jornada, las temperaturas irán en aumento con mínima de 14 y máxima de 28 y los vientos soplarán del noreste.

El martes, las temperaturas se ubican entre los 16 y los 30 grados, el cielo estará algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la noche. Los vientos soplarán del noroeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros por hora.

El miércoles el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada con temperaturas de entre 17 y 29 grados, con vientos soplando del sector sur.

Para el jueves se espera una mínima de 17 y una máxima de 29 con cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche y vientos predominantes del sudeste.

El viernes el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con vientos del este rotando al norte, y temperaturas promedio de entre 18 y 30 grados-

Para el sábado se indica cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, temperaturas promedio de entre 17 y 29 grados y el vientos predominantes del noreste rotando al norte.