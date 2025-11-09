Se define el Torneo de Desarrollo de la UER

Colón RC y Central Entrerriano de Gualeguaychú disputarán este domingo la final de la Copa de Oro del Torneo de Desarrollo. El partido se jugará desde las 15.30

Este domingo se conocerá al nuevo campeón del Torneo de Desarrollo Internacional que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). Por la final de la Copa de Oro, Colón RC recibirá a Central Entrerriano de Gualeguaychú. Mientras que en el partido por el tercer y cuarto puesto, Capibá RC de Paraná será anfitrión de Camatí de Viale.

Por otra parte, la final de la Copa de Plata será Carpinchos de Gualeguaychú ante Nogoyá RC; mientras que en el duelo por el séptimo y octavo puesto se enfrentarán Jockey de Gualeguay y Vaimaca de Salto.

La final de la Copa de Bronce será protagonizada por dos equipos paranaenses. Aurora y Echagüe se medirán en el anexo Yarará del PRC. Unión de Crespo y Salto Grande de Concordia se enfrentarán por la 11ª y 12ª posición.

En tanto que la final de la Reubicación será disputada por Los Espinillos de Concordia y Gualeguay Central. Por el 15° y 16° lugar se medirán Curiyú de Chajarí y Libertad de Nogoyá.

Todos los partidos fueron programados para las 15.30.