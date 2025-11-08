Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Jockey de Rosario se consagró bicampeón del Torneo Regional del Litoral (TRL). En su predio, Las Cuatro Hectáreas, logró una agónica victoria en la final sobre Duendes por 21 a 19 para levantar el trofeo en su casa y llegar a la cuarta corona en el interuniones, la segunda de manera consecutiva.
El elenco visitante estuvo a muy poco de festejar, pero un try convertido en el último minuto desató la euforia del dueño de casa.
Campeones del Torneo Regional del Litoral
2000: Duendes
2001: Jockey (R)
2002: Duendes
2003: Gimnasia (R)
2004: Gimnasia (R)
2005: Universitario (R)
2006: Duendes
2007: Duendes
2008: Santa Fe RC
2009: Universitario (R)
2010: Duendes
2011: Duendes
2012: Duendes
2013: Duendes
2014: Duendes
2015: Duendes
2016: Duendes
2017: Jockey (R)
2018: Duendes
2019: Old Resian
2021: Duendes
2022: Gimnasia
2023: Estudiantes
2024: Jockey (R)
2025: Jockey (R)
Reparto
Duendes 13 (2000, 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2021).
Jockey (R) 4 (2001, 2017, 2024 y 2025).
Gimnasia (R) 3 (2003, 2004 y 2022).
Universitario (R) 2 (2005 y 2009).
Santa Fe Rugby 1 (2008).
Old Resian 1 (2019).
Estudiantes 1 (2023).