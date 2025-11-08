Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Con un try convertido sobre el final, Jockey se impuso por 21 a 19 sobre Duendes para celebrar por segundo año consecutivo en el Torneo Regional del Litoral.

Jockey de Rosario se consagró bicampeón del Torneo Regional del Litoral (TRL). En su predio, Las Cuatro Hectáreas, logró una agónica victoria en la final sobre Duendes por 21 a 19 para levantar el trofeo en su casa y llegar a la cuarta corona en el interuniones, la segunda de manera consecutiva.