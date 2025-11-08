Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional del Litoral

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Con un try convertido sobre el final, Jockey se impuso por 21 a 19 sobre Duendes para celebrar por segundo año consecutivo en el Torneo Regional del Litoral.

8 de noviembre 2025 · 21:55hs
Jockey llegó a su cuarta consagración en el Torneo Regional del Litoral.

Mateo Occhi/Santa Fe Producciones

Jockey llegó a su cuarta consagración en el Torneo Regional del Litoral.

Jockey de Rosario se consagró bicampeón del Torneo Regional del Litoral (TRL). En su predio, Las Cuatro Hectáreas, logró una agónica victoria en la final sobre Duendes por 21 a 19 para levantar el trofeo en su casa y llegar a la cuarta corona en el interuniones, la segunda de manera consecutiva.

El elenco visitante estuvo a muy poco de festejar, pero un try convertido en el último minuto desató la euforia del dueño de casa.

Tilcara fue superado desde el primer minuto por su adversario.

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Estudiantes tuvo una aguerrida defensa y le ganó a un adversario con el que ha generado una rivalidad caliente.

Estudiantes fue contundente y se subió al podio en el Torneo Regional del Litoral

Campeones del Torneo Regional del Litoral

2000: Duendes

2001: Jockey (R)

2002: Duendes

2003: Gimnasia (R)

2004: Gimnasia (R)

2005: Universitario (R)

2006: Duendes

2007: Duendes

2008: Santa Fe RC

2009: Universitario (R)

2010: Duendes

2011: Duendes

2012: Duendes

2013: Duendes

2014: Duendes

2015: Duendes

2016: Duendes

2017: Jockey (R)

2018: Duendes

2019: Old Resian

2021: Duendes

2022: Gimnasia

2023: Estudiantes

2024: Jockey (R)

2025: Jockey (R)

Reparto

Duendes 13 (2000, 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2021).

Jockey (R) 4 (2001, 2017, 2024 y 2025).

Gimnasia (R) 3 (2003, 2004 y 2022).

Universitario (R) 2 (2005 y 2009).

Santa Fe Rugby 1 (2008).

Old Resian 1 (2019).

Estudiantes 1 (2023).

Torneo Regional del Litoral Jockey de Rosario Duendes final
Tilcara juega en Rosario este sábado por un lugar en la elite.

Tilcara va por la gloria en Rosario

Estudiantes ratificó que es uno de los mejores equipos del país.

Estudiantes va por el podio ante GER en la definición del Regional del Litoral

Guillermo Aguilera, head coach de Tilcara: Sería histórico tener tres equipos de la ciudad en el Top 10.

Guillermo Aguilera, head coach de Tilcara: "Sería histórico tener tres equipos de la ciudad en el Top 10"

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025.

Estudiantes cayó ante Duendes y quedó eliminado del Torneo Regional del Litoral 2025

