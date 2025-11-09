Boca y River, frente a frente en un Superclásico decisivo por la clasificación a la Libertadores

Desde las 16.30, La Bombonera volverá a ser escenario de una nueva edición del duelo más importante del país. Un Superclásico con mucho en juego.

Este domingo, desde las 16.30, La Bombonera volverá a ser escenario de una nueva edición del Superclásico , en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura. Con realidades opuestas y mucho más que tres puntos en juego, Boca y River se medirán en un duelo que podría ser determinante en la lucha por los boletos a la próxima Copa Libertadores .

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llega golpeado. La derrota 1-0 ante Gimnasia en el Monumental dejó al “Millonario” fuera de la zona de repechaje continental, y por eso el técnico analiza una modificación importante en el esquema táctico: dejar atrás el tradicional 4-3-1-2 y apostar por una línea de cinco defensores , tal como lo hizo en su última visita a La Bombonera, con buenos resultados.

El nuevo dibujo sería un 5-3-2, con laterales más adelantados y participación activa en ataque, pero con la misión de fortalecer la cobertura defensiva en los retrocesos. La gran duda pasa por el lateral derecho: Gonzalo Montiel se recupera de un esguince en la rodilla izquierda y será exigido a último momento. Si no llega en condiciones, Fabricio Bustos ocupará su lugar. En el carril opuesto, Marcos Acuña se perfila como titular, mientras que la zaga estaría conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero como stoppers, y Juan Carlos Portillo como líbero.

En el mediocampo, Enzo Pérez podría regresar al once inicial para darle equilibrio y salida limpia desde el fondo, aunque Kevin Castaño también pelea por ese lugar. Un escalón más adelante, Giuliano Galoppo y el propio Castaño compiten por el rol de interno, y Juan Fernando Quintero tendrá libertad para moverse como enganche clásico, encargado de generar juego y asistir a los delanteros.

En la delantera, River no contará con Facundo Colidio, lesionado, y espera por la evolución de Sebastián Driussi, afectado por una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. Si el ex Zenit no llega, Santiago Lencina podría acompañar a Maximiliano Salas en el ataque, o incluso Gallardo podría reforzar el mediocampo con Galoppo para equilibrar el sistema.

La posible formación de River:

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina, Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

Boca, con la vuelta de Paredes y Zeballos confirmado

Del otro lado, Boca Juniors llega con mejor semblante y una oportunidad dorada: si vence a River, podría asegurar su clasificación a la Libertadores por la tabla anual y, de paso, hundir aún más a su eterno rival. El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un momento de estabilidad futbolística y buscará revalidarlo en casa, con el respaldo de su gente.

La principal novedad es el regreso de Leandro Paredes al mediocampo tras cumplir una fecha de suspensión. El capitán xeneize reemplazará a Tomás Belmonte y volverá a manejar los tiempos del equipo desde la zona central. Su presencia, además, permitirá liberar un poco más a Carlos Palacios, que conservará su lugar pese a la competencia de Ander Herrera, quien seguirá siendo una alternativa de recambio.

Otra de las certezas pasa por el ataque: Exequiel Zeballos, figura en los últimos partidos, se ganó la titularidad gracias a su buen rendimiento frente a Belgrano, Barracas Central y Estudiantes, donde anotó y fue clave en la generación ofensiva. En la delantera, ante la ausencia de Edinson Cavani (todavía en recuperación de una distensión en el psoas derecho), la dupla ofensiva volverá a estar conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que ya acumulan seis partidos consecutivos compartiendo ataque.

En defensa, Juan Barinaga dejó atrás una contractura y estará disponible, mientras que Lautaro Di Lollo, al borde de la suspensión por amarillas, podrá disputar su segundo Superclásico. El resto del equipo no presentará variantes.

La posible formación de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Un Superclásico que puede marcar el rumbo del torneo

El contexto le agrega dramatismo a un partido que, de por sí, no necesita condimentos. Boca llega con confianza, en alza futbolística y con la chance de meterse entre los tres primeros. River, en cambio, atraviesa una crisis de resultados que pone en jaque su aspiración internacional y la continuidad del proyecto de Gallardo.

Más allá de las estrategias y los nombres propios, el Superclásico volverá a poner en juego la pasión, el orgullo y la historia. Con las tribunas colmadas, el estadio vibrará una vez más con el duelo que paraliza al país.