Esta semana se anunciaría la continuidad de Franco Colapinto

Previo a Brasil, medios especializados aseguran que está al caer el anuncio por parte de Alpine para Franco Colapinto en 2026.

4 de noviembre 2025 · 17:13hs
Flavio Briatore ya tendría decidida la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

Flavio Briatore ya tendría decidida la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

La continuidad del argentino Franco Colapinto en Alpine estaría próxima a confirmarse, y sería el Gran Premio de Brasil el gran escenario de este fin de semana. El periodista español Jorge Peiró brindó detalles de cuándo será el anuncio que mantiene a todos expectantes en la Fórmula 1.

Franco Colapinto 2.jpg
Franco Colapinto está acentuado en el equipo Alpine.

Franco Colapinto está acentuado en el equipo Alpine.

“Es una semana grande para todo el mundo, que anuncien a Franco es una gran noticia. Hubo un simulacro en México, no hay una fecha exacta, hay mucho secretismo. Se baraja que sea miércoles o jueves”, comenzó en un primer momento.

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

El argentino cada vez se afianza más en la máxima categoría, pese al mal rendimiento del Alpine.

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Y agregó: “Sí puedo contar que Alpine organizó una ‘mesa redonda’ solo con gente de habla hispana. Es una novedad. Brasil es la fecha señalada, hay una posibilidad de que se guarden el anuncio un poco más. Es inminente, estamos por ver ese comunicado”.

El viaje de Briatore de México a Argentina

En medio de la expectactiva que reina en el paddock por conocer si Colapinto será el compañero de Pierre Gasly la próxima temporada, se conoció un detalle sobre el supuesto viaje de Flavio Briatore a la Argentina para cerrar el acuerdo. Según L’Auto-Journal, medio francés que sigue la F1, el experimentado empresario se tomó un vuelo con destino al país de Franco tras el GP de EEUU.

“Briatore habría puesto rumbo a Sudamérica la misma noche de la carrera de Austin para ir primero a Buenos Aires, donde se habría reunido con los principales apoyos de Colapinto para ultimar los detalles de su nuevo contrato, y luego a Brasil, para reencontrarse con su viejo amigo Bernie Ecclestone en la finca que posee junto a su esposa Fabiana al norte de San Pablo”, citaron en un artículo.

LEER MÁS: Los autos del TC rugieron en el Parque Urquiza ante miles de fanáticos

El medio de donde es oriunda la escudería indicó que estas gestiones, realizadas con bajo perfil, forman parte de la estrategia de Alpine para consolidar la posición de Colapinto en el equipo, en un momento en el que el equipo busca estabilidad y respaldo financiero. El apoyo de patrocinadores latinoamericanos, especialmente de la compañía de comercio electrónico que apoya al joven de 22 años y que tuvo presencia en el monoplaza A525 en las carreras en Austin, México y la de este fin de semana en Brasil, estableció el medio británico The Race.

Esta semana se anunciaría la continuidad de Franco Colapinto

Los rumores sobre la renovación de Colapinto cobró fuerza en las últimas semanas. L’Auto-Journal indicó que en equipo están satisfechos con la integración y progresión del piloto, mientras que The Race anticipó que el anuncio formal de su continuidad podría producirse incluso antes de la carrera en Brasil. En ese sentido, el sitio especializado en el deporte motor remarcó que Colapinto mostró una evolución notable después de la pausa veraniega (Gran Premio de Emilia Romaña en Monza) e igualó el rendimiento a su compañero en las últimas seis carreras.

Franco Colapinto Alpine México Fórmula 1
