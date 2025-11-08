Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Con el reparado Alpine, Franco Colapinto clasificó 18

La escuadra de Enstone terminó con el tiempo justo los arreglos del A525 que se golpeó en la carrera Sprint, y Colapinto pudo dar varias vueltas

8 de noviembre 2025 · 17:11hs
Franco Colapinto y un sábado muy complicado.

Foto Juan Iribarren.

Franco Colapinto y un sábado muy complicado.

Con el reemplazo del chasis, como así también de varias piezas en la caja de velocidades y la unidad de potencia, los integrantes de Alpine F1 Team pudieron realizar en el tiempo previsto las reparaciones del A525 de Franco Colapinto y de esa manera poder verlo girar en la pista de Interlagos, durante la primera parte de la clasificación del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1.

Los giros de Franco Colapinto

El argentino realizó tres tandas calzando neumáticos blandos, completando nueve giros y marcando en el mejor de ellos 1m10s632, colocándolo este registro en el 18° puesto de la tabla, lo cual le impidió continuar al segundo corte cronometrado al quedar eliminado junto al campeón Max Verstappen (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Así quedó el auto de Franco Colapinto.

Sábado negativo para Franco Colapinto

El argentino buscará mejorar la performance del viernes en la qualy para el sprint. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

Tras este chequeo, Colapinto entregó datos a los ingenieros de la escudería de Enstone en donde precisó los puntos del coche para evaluar mejoras de cara a la carrera principal, que se realizará este domingo a la hora 14:00 sobre 71 giros en la pista de 4.309 metros.

NORRIS Y ANTONELLI REPITEN EN LA GRILLA DEL DOMINGO

Mantiene su dominio en el circuito paulista el británico Lando Norris, quien registró el mejor tiempo de la clasificación para la carrera dominical al girar en 1' 09"511/1000 (223,165 Km/h.) y conseguir así con el McLaren MCL39 su sexta «pole» de la temporada 2025, y la 15ª en su campaña de F1.

El británico, vencedor más temprano en la carrera Sprint, aventajó a Kimi Antonelli (Mercedes) por 0s174 repitiendo también el resultado de la clasificación del viernes y la competencia preliminar, y logrando superar en el último segundo a Charles Leclerc (Ferrari), quien se ubicó a 0s294.

Oscar Piastri (McLaren) quedó cuarto a 0s375, seguido por Isack Hadjar (Racing Bulls), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), el francés Pierre Gasly (Alpine) y Nico Hülkenberg (Sauber), completando el top 10 de una sesión que no tuvo a ningún campeón del mundo entre sus aspirantes a la «pole»: Fernando Alonso (Aston Martin) fue 11° y Lewis Hamilton (Ferrari) quedó 13°, y Verstappen 16°.

Con respecto al brasileño Gabriel Bortoleto, no pudo salir a pista debido a que el equipo Sauber no pudo reparar su auto para esta clasificación y por ello deberá esperar la autorización de los comisarios deportivos y el delegado técnico de la FIA para poder correr ante su público este domingo.

Franco Colapinto Alpine Brasil Fórmula 1
Franco Colapinto competirá en el Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Flavio Briatore ya tendría decidida la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

Esta semana se anunciaría la continuidad de Franco Colapinto

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

Flavio Briatore visitó Argentina para cerrar la continuidad de Franco Colapinto en Alpine

