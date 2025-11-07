Franco Colapinto clasificó 16° para el Sprint en San Pablo

En el día de la confirmación para 2026, Franco Colapinto quedó 16° en la clasifcación Sprint en Brasil. La pole fue para Lando Norris.

El argentino buscará mejorar la performance del viernes en la qualy para el sprint. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Apenas 60/1000 le impidieron a Franco Colapinto poder continuar clasificando con el Alpine A525 en la sesión correspondiente para la carrera Sprint de Fórmula 1, que se disputará este sábado en el renovado autódromo José Carlos Pace de Interlagos que es sede del Gran Premio de San Pablo.

Calzando neumáticos de compuesto medio, el piloto argentino salió a la pista de 4.309 metros y completó seis vueltas, pudiendo establecer en la mejor un tiempo de 1’10”441/1000, y quedar a 814/1000 de quien fue entonces el más rápido, Lando Norris (McLaren), en tanto era relegado por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con esas seis décimas. Ambos compartirán la primera fila en la competencia.

Por su parte, el francés Pierre Gasly continuó hasta el segundo corte cronometrado, en donde se ubicó 13° con el otro Alpine.

Qué dijo Franco Colapinto

"Estuvo ajustado, creo. Tenía bastante más para dar. Es una lástima, porque por el momento estábamos siendo bastante competitivos este fin de semana", dijo Colapinto a F1TV al terminar la sesión.

"Creo que todos los viernes me cuesta un poco más encontrar el ritmo y el ritmo de carrera. Y siempre necesito un par de entrenamientos libres para llegar a entender el coche y luego volver más fuerte el sábado. Pero bueno, tenemos que trabajar durante la noche y tratar de estar mejor mañana", agregó el piloto de 22 años.

Además, Colapinto indicó que perdió tiempo al encontrarse con el Red Bull de Yuki Tsunoda, quien estaba en una vuelta lenta en un momento en que el argentino arrancaba su giro rápido.

"Tuve a Yuki adelante justo en mi vuelta. Él estaba terminando y eso me complicó. El resto de la vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector", explicó a ESPN Argentina.

"Pero hay que trabajar. en la última curva hay un piano que al auto no le gusta mucho y me está costando mucho ahí también. Hay cosas chiquitas para mejorar en pocos lugares que al final terminan siendo un poco más grandes y un poco más de tiempo. Pero no estoy muy preocupado. Por suerte la sprint es como una práctica para ir dando un más de vueltas antes de la clasificación", finalizó.

La pole fue de Lando Norris

El británico Lando Norris volvió a ser el referente en la pista paulista y señaló una vuelta de 1’09”243/1000 (224,028 kilómetros por hora) con el MCL39 demostrando el rendimiento equilibrado en cada sector del trazado, y siendo escoltado por Antonelli, quien sobre el último tramo intentó quebrar ese tiempo pero quedando 97/1000 y reubicando a Oscar Piastri que se clasificó a 185/1000.

Cuarto quedó George Russell (Mercedes), seguido por Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (salió sobre el límite de tiempo con Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (realizó un trompo con la Ferrari e incidió en la vuelta de su compañero Lewis Hamilton, en el Corte 2), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Nico Hülkenberg (Sauber).

Colapinto partirá desde la octava fila de la grilla del Sprint. La carrera corta tendrá lugar el sábado a partir de las 11 (hora de Argentina) a un total de 24 vueltas.