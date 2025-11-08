Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador es un perro de Paraná que había perdido poder caminar y ahora cuenta con un carrito que le da vida tras un accidente con un auto.

Salvador, un perro que ahora se puede mover gracias a la ayuda de un carrito.

Este sábado fue un día especial para quienes aman a los animales. Salvador, un perro de Paraná que perdió la movilidad de sus patas traseras tras sufrir un accidente de tránsito, volvió a moverse con libertad gracias a un carrito ortopédico especialmente adaptado a sus necesidades. El dispositivo, entregado con dedicación y cariño, permitirá que Salvador deje atrás los días en que solo podía arrastrarse. Ahora podrá desplazarse, jugar y disfrutar nuevamente de sus paseos con total independencia.

“Te deseo buenos ruedos, querido amigo peludo”, expresó emocionado Martin Salomone, el herrero encargado de la entrega, destacando la fortaleza y ternura de Salvador.

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Desde la fabricación hasta la adaptación final, cada detalle del carrito fue pensado para mejorar su calidad de vida. Nabila, su humana y cuidadora, confió plenamente en el proceso, y hoy ambos celebran un nuevo comienzo.

La historia de Salvador

La historia de Salvador es un recordatorio de cómo el amor y la tecnología pueden cambiar vidas, incluso las de nuestros amigos de cuatro patas.