Este sábado fue un día especial para quienes aman a los animales. Salvador, un perro de Paraná que perdió la movilidad de sus patas traseras tras sufrir un accidente de tránsito, volvió a moverse con libertad gracias a un carrito ortopédico especialmente adaptado a sus necesidades. El dispositivo, entregado con dedicación y cariño, permitirá que Salvador deje atrás los días en que solo podía arrastrarse. Ahora podrá desplazarse, jugar y disfrutar nuevamente de sus paseos con total independencia.
Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría
Salvador es un perro de Paraná que había perdido poder caminar y ahora cuenta con un carrito que le da vida tras un accidente con un auto.
8 de noviembre 2025 · 19:41hs
“Te deseo buenos ruedos, querido amigo peludo”, expresó emocionado Martin Salomone, el herrero encargado de la entrega, destacando la fortaleza y ternura de Salvador.
Desde la fabricación hasta la adaptación final, cada detalle del carrito fue pensado para mejorar su calidad de vida. Nabila, su humana y cuidadora, confió plenamente en el proceso, y hoy ambos celebran un nuevo comienzo.
La historia de Salvador
La historia de Salvador es un recordatorio de cómo el amor y la tecnología pueden cambiar vidas, incluso las de nuestros amigos de cuatro patas.