Uno Entre Rios | La Provincia | Salvador

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador es un perro de Paraná que había perdido poder caminar y ahora cuenta con un carrito que le da vida tras un accidente con un auto.

8 de noviembre 2025 · 19:41hs
Salvador

Foto: Martín Salomone.

Salvador, un perro que ahora se puede mover gracias a la ayuda de un carrito.

Este sábado fue un día especial para quienes aman a los animales. Salvador, un perro de Paraná que perdió la movilidad de sus patas traseras tras sufrir un accidente de tránsito, volvió a moverse con libertad gracias a un carrito ortopédico especialmente adaptado a sus necesidades. El dispositivo, entregado con dedicación y cariño, permitirá que Salvador deje atrás los días en que solo podía arrastrarse. Ahora podrá desplazarse, jugar y disfrutar nuevamente de sus paseos con total independencia.

“Te deseo buenos ruedos, querido amigo peludo”, expresó emocionado Martin Salomone, el herrero encargado de la entrega, destacando la fortaleza y ternura de Salvador.

el tribunal de cuentas analiza la situacion de oser con su sindico fiscalizador por la oposicion

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El intendente de Colón anunció un 20% de aumento para empleados municipales

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Desde la fabricación hasta la adaptación final, cada detalle del carrito fue pensado para mejorar su calidad de vida. Nabila, su humana y cuidadora, confió plenamente en el proceso, y hoy ambos celebran un nuevo comienzo.

La historia de Salvador

La historia de Salvador es un recordatorio de cómo el amor y la tecnología pueden cambiar vidas, incluso las de nuestros amigos de cuatro patas.

Salvador Paraná Paraná
Noticias relacionadas
el medico entrerriano carlos barbas sera homenajeado por la academia nacional de medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se realizarán tareas de mantenimiento del arbolado urbano en la Costanera. 

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Planeamiento presentó en la Legislatura de Entre Ríos el Presupuesto 2026 para la obra pública. Destinarán 54% para obras nuevas y 46% para obras en ejecución 

El Presupuesto 2026 priorizará obras viales,  hospitalarias, educativas, sanitarias e hídricas

Escuelas técnicas de Paraná, Concordia, Ramírez, Gualeguaychú, Larroque y Villaguay correrán autos eléctricos en el Desafío ECO YPF, en Concepción del Uruguay. Se podrá seguir EN VIVO

Siete autos eléctricos de escuelas técnicas de Entre Ríos competirán en el Desafíos Eco YPF

Ver comentarios

Lo último

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Ultimo Momento
Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Los equipos de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines cerraron su actuación en el Panamericano de Clubes

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Policiales
Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Buscan a una adolescente desaparecida en Paraná

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

Seguirá preso en Entre Ríos el camionero brasileño condenado en el caso de las dos toneladas de droga

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

A un mes del femicidio de Daiana Mendieta, Gobernador Mansilla sigue pidiendo justicia

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Drama en Concordia: cayó de un árbol y permanece en estado crítico

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Santa Elena: activó botón antipánico y detuvieron al agresor

Ovación
Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Atlético Paraná se recuperó goleando como visitante

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Torneo Regional del Litoral: Jockey de Rosario es el bicampeón

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Tilcara fue aplastado, pero le queda otra chance de ascenso

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Por un golazo de Duván Vergara, Racing le ganó a Defensa

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

Ganó Talleres y acaricia la permanencia en la Liga Profesional

La provincia
Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

Salvador vuelve a rodar: un carrito ortopédico le devuelve la movilidad y la alegría

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

El Tribunal de Cuentas analiza la situación de OSER con su síndico fiscalizador por la oposición

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

Otorgan un 20% de aumento salarial para empleados municipales de Colón

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

El médico entrerriano Carlos Barbás será homenajeado por la Academia Nacional de Medicina

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Paraná: harán mantenimiento del arbolado en la Costanera

Dejanos tu comentario