Franco Colapinto se prepara de cara a los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1

Las pruebas serán entre este miércoles y viernes, en Bahréin. Franco Colapinto viene de realizar una gran performance en los anteriores ensayos.

El piloto argentino Franco Colapinto disputará a partir de este miércoles los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1, que se extenderán hasta el viernes y será en Bahréin. La actividad comenzará con una jornada que contará con dos tandas, tal como ocurrió la semana pasada.

La primera será de 4 a 8 de la mañana (hora de Argentina), luego los pilotos tendrán una hora de descanso y volverán a rodar entre las 9 y las 13. Los mismos horarios se mantendrán para el jueves y el viernes.

Estas sesiones cuentan con la peculiaridad de que sólo puede correr un piloto por equipo en cada tanda. La semana pasada, Alpine decidió que tanto Colapinto como su compañero, el francés Pierre Gasly, corrieran el una sesión cada uno el miércoles, mientras que el galo disputó las dos del jueves y el argentino las dos del viernes.

Colapinto está realizando una muy buena pretemporada, la cual comenzó hace un par de semanas en Barcelona y si bien fueron privadas, cosechó muy buenos resultados y sumó confianza a bordo de su A526.

En lo que respecta a las sesiones en Bahréin, todo comenzó muy complicado para Colapinto, quien finalizó último el miércoles, aunque el viernes repuntó mucho para finalizar octavo e incluso dio más de 140 vueltas.

Gracias al buen desarrollo que parece tener el A526 y la comodidad que demuestra Colapinto a bordo, el 2026 apunta a ser mucho mejor que el 2025, donde el argentino disputó 18 Grandes Premios y fue el único piloto junto al australiano Jack Doohan que no logró sumar puntos.

¿Cuándo comienza la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará de manera oficial el 8 de marzo, cuando se dispute el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne.