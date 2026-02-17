Uno Entre Rios | Ovación | Chajarí

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Tras más de 16 años de trabajo ininterrumpido, el Club de Volantes de Chajarí firmó la escritura que lo convierte oficialmente en propietario.

17 de febrero 2026 · 19:34hs
El trazado del Club de Volantes de Chajarí.

Club de Volantes de Chajarí.

El trazado del Club de Volantes de Chajarí.

La comunidad deportiva de Chajarí vivió una jornada histórica días atrás. Luego de más de 16 años de trabajo ininterrumpido, el Club de Volantes de Chajarí firmó la escritura que lo convierte oficialmente en propietario del predio donde desarrolla su actividad, consolidando así un proceso de crecimiento institucional que comenzó en 2010 con la cesión en comodato por parte del municipio.

El terreno, ubicado en la intersección de avenida Libertad y Lombardía, cuenta con más de seis hectáreas y ha sido escenario de innumerables competencias de automovilismo y motociclismo, además de encuentros y actividades que fortalecen el deporte motor en la región.

Vinicius marcó el gol del Real Madrid y se peleó con el argentino Gianluca Prestianni.

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

aldosivi avanzo de fase y podria enfrentar a river en la copa argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

El camino no fue sencillo. Desde el año 2010, durante la gestión del entonces intendente Juan Javier García, el municipio cedió el predio en comodato para que la institución pudiera desarrollar sus actividades. A partir de allí, el club trabajó de manera constante para mejorar las instalaciones, ampliar servicios y consolidar su calendario deportivo.

Durante estos 16 años, el predio fue utilizado de forma ininterrumpida para la práctica del deporte motor. Sin embargo, el crecimiento institucional debió enfrentarse también a momentos difíciles, como episodios de robos y actos de vandalismo que pusieron a prueba la fortaleza de la dirigencia y de toda la familia fierrera. Lejos de desanimarse, el club redobló esfuerzos, invirtió recursos y reforzó su compromiso con la comunidad.

Hoy, ese trabajo sostenido encuentra su recompensa con la firma de la escritura que formaliza la donación del inmueble por parte del municipio a la institución deportiva.

Desde la comisión directiva destacaron que este avance no pertenece a una sola gestión ni a un grupo reducido de personas, sino que es el resultado del compromiso colectivo de dirigentes, socios, pilotos, colaboradores y familias que acompañaron cada proyecto.

“Es un día histórico para nuestra institución”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la obtención del predio propio permitirá proyectar obras de infraestructura, ampliar espacios y continuar jerarquizando cada competencia organizada.

El Club de Volantes no solo representa una entidad deportiva, sino también un punto de encuentro para cientos de familias de Chajarí y de toda la región. Cada campeonato convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país, generando un importante movimiento económico y turístico para la ciudad.

Las jornadas deportivas organizadas en el predio se caracterizan por su impecable organización y por la convocatoria masiva que logran en cada fecha. Competencias de automovilismo y motociclismo forman parte de una agenda anual que posiciona a Chajarí como referencia regional del deporte motor.

El hecho de contar con la titularidad del inmueble brinda ahora mayor seguridad jurídica y estabilidad institucional, condiciones fundamentales para gestionar inversiones, proyectar nuevas obras y seguir elevando el nivel de los eventos.

Además, la consolidación del predio como espacio propio abre la puerta a futuros desarrollos: ampliación de boxes, mejoras en seguridad, optimización de accesos y nuevos proyectos que fortalezcan la práctica deportiva y el acompañamiento del público.

Orgullo para Chajarí

La donación del predio representa también un gesto de reconocimiento por parte de la comunidad hacia una institución que, durante más de una década y media, demostró compromiso, responsabilidad y capacidad organizativa.

El Club de Volantes de Chajarí se ha ganado este logro con esfuerzo sostenido, superando obstáculos y consolidando una identidad fuerte dentro del entramado social y deportivo local.

Hoy, con escritura en mano y con la mirada puesta en el futuro, la institución inicia una nueva etapa. Una etapa de mayor proyección, de crecimiento planificado y de consolidación definitiva como referente del deporte motor en la región. Porque más allá de los motores y la velocidad, lo que verdaderamente impulsa al club es el trabajo en equipo, la pasión y el sentido de pertenencia de toda una comunidad que, con orgullo, celebra este paso histórico.

Chajarí club años Hectáreas
Noticias relacionadas
Leandro Paredes es la figura y emblema de un equipo sin demasiadas luces.

Leandro Paredes será baja ante Racing

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná.

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Franco Colapinto se prepara de cara a los últimos test de pretemporada de la Fórmula 1

La Unión de Colón fue contundente y ganó en Pergamino

La Unión de Colón fue contundente y ganó en Pergamino

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Ultimo Momento
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Policiales
Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Accidentes múltiples en el complejo Zárate-Brazo Largo complican el tránsito

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Hubo un principio de incendio en un edificio de calle La Paz

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Tras intensa búsqueda, hallaron a un hombre que se perdió en el monte en Colonia Federal

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Desbaratan punto de venta de cocaína y detienen a un hombre en Colón

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Marcharán en Villaguay para exigir que siga preso un joven acusado de chocar y matar

Ovación
Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

Real Madrid le ganó a Benfica en un duelo caliente

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Aldosivi avanzó de fase y podría enfrentar a River en la Copa Argentina

Leandro Paredes será baja ante Racing

Leandro Paredes será baja ante Racing

La provincia
Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Carnaval: Entre Ríos cerró el fin de semana largo con un 97% de ocupación

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Rogelio Frigerio acompañó el carnaval de Concordia

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Joven herido en accidente en Paraná necesita ayuda para afrontar gastos médicos

Se inauguró la Biblioteca Profesor Juan Carlos Dahlquist en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

Se inauguró la Biblioteca "Profesor Juan Carlos Dahlquist" en el Centro Municipal de Formación y Perfeccionamiento

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

El Carnaval de Paraná celebró la tercera noche y se prepara para el cierre

Dejanos tu comentario