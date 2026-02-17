El Club de Volantes de Chajarí ya tiene su predio propio

Tras más de 16 años de trabajo ininterrumpido, el Club de Volantes de Chajarí firmó la escritura que lo convierte oficialmente en propietario.

La comunidad deportiva de Chajarí vivió una jornada histórica días atrás. Luego de más de 16 años de trabajo ininterrumpido, el Club de Volantes de Chajarí firmó la escritura que lo convierte oficialmente en propietario del predio donde desarrolla su actividad, consolidando así un proceso de crecimiento institucional que comenzó en 2010 con la cesión en comodato por parte del municipio.

El terreno, ubicado en la intersección de avenida Libertad y Lombardía, cuenta con más de seis hectáreas y ha sido escenario de innumerables competencias de automovilismo y motociclismo, además de encuentros y actividades que fortalecen el deporte motor en la región.

El camino no fue sencillo. Desde el año 2010, durante la gestión del entonces intendente Juan Javier García, el municipio cedió el predio en comodato para que la institución pudiera desarrollar sus actividades. A partir de allí, el club trabajó de manera constante para mejorar las instalaciones, ampliar servicios y consolidar su calendario deportivo.

Durante estos 16 años, el predio fue utilizado de forma ininterrumpida para la práctica del deporte motor. Sin embargo, el crecimiento institucional debió enfrentarse también a momentos difíciles, como episodios de robos y actos de vandalismo que pusieron a prueba la fortaleza de la dirigencia y de toda la familia fierrera. Lejos de desanimarse, el club redobló esfuerzos, invirtió recursos y reforzó su compromiso con la comunidad.

Hoy, ese trabajo sostenido encuentra su recompensa con la firma de la escritura que formaliza la donación del inmueble por parte del municipio a la institución deportiva.

Desde la comisión directiva destacaron que este avance no pertenece a una sola gestión ni a un grupo reducido de personas, sino que es el resultado del compromiso colectivo de dirigentes, socios, pilotos, colaboradores y familias que acompañaron cada proyecto.

“Es un día histórico para nuestra institución”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la obtención del predio propio permitirá proyectar obras de infraestructura, ampliar espacios y continuar jerarquizando cada competencia organizada.

El Club de Volantes no solo representa una entidad deportiva, sino también un punto de encuentro para cientos de familias de Chajarí y de toda la región. Cada campeonato convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país, generando un importante movimiento económico y turístico para la ciudad.

Las jornadas deportivas organizadas en el predio se caracterizan por su impecable organización y por la convocatoria masiva que logran en cada fecha. Competencias de automovilismo y motociclismo forman parte de una agenda anual que posiciona a Chajarí como referencia regional del deporte motor.

El hecho de contar con la titularidad del inmueble brinda ahora mayor seguridad jurídica y estabilidad institucional, condiciones fundamentales para gestionar inversiones, proyectar nuevas obras y seguir elevando el nivel de los eventos.

Además, la consolidación del predio como espacio propio abre la puerta a futuros desarrollos: ampliación de boxes, mejoras en seguridad, optimización de accesos y nuevos proyectos que fortalezcan la práctica deportiva y el acompañamiento del público.

Orgullo para Chajarí

La donación del predio representa también un gesto de reconocimiento por parte de la comunidad hacia una institución que, durante más de una década y media, demostró compromiso, responsabilidad y capacidad organizativa.

El Club de Volantes de Chajarí se ha ganado este logro con esfuerzo sostenido, superando obstáculos y consolidando una identidad fuerte dentro del entramado social y deportivo local.

Hoy, con escritura en mano y con la mirada puesta en el futuro, la institución inicia una nueva etapa. Una etapa de mayor proyección, de crecimiento planificado y de consolidación definitiva como referente del deporte motor en la región. Porque más allá de los motores y la velocidad, lo que verdaderamente impulsa al club es el trabajo en equipo, la pasión y el sentido de pertenencia de toda una comunidad que, con orgullo, celebra este paso histórico.