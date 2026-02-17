El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná El TC 850 Entrerriano oficializó su cronograma tentativo para la temporada 2026 y anunció el Autódromo Ciudad de Paraná será escenario de la apertura. 17 de febrero 2026 · 17:54hs

La dirigencia del TC 850 dio a conocer recientemente el calendario proyectado para la temporada 2026, ratificando una vez más su fuerte presencia en los circuitos entrerrianos. La apertura del campeonato está programada para los días 21 y 22 de marzo en el Autódromo Ciudad de Paraná, bajo la organización del Club de Volantes Entrerrianos. En esa oportunidad, la categoría de los Fiat 600 compartirá programación con el TZ.

Luego del inicio en la capital provincial, el calendario continuará en Gualeguaychú los días 25 y 26 de abril. Posteriormente, la divisional llegará a Concordia el 23 y 24 de mayo, en una de las fechas más esperadas por el público local. Más adelante, el certamen volverá a Paraná el 13 y 14 de junio, para luego regresar nuevamente a la Ciudad del Citrus el 18 y 19 de julio.

El TC 850 abrirá la temporada 2026 en Paraná TC 850 1 El TC 850 confirmó su calendario 2026 y su inicio será en Paraná. El cronograma prevé además tres presentaciones en Concepción del Uruguay, fijadas para los fines de semana del 8 y 9 de agosto, 10 y 11 de octubre, y 21 y 22 de noviembre, lo que marcará un tramo decisivo del campeonato. En tanto, resta definir la séptima fecha del calendario, prevista para los días 5 y 6 de septiembre.