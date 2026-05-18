La Selección de Brasil ya conoce a sus 26 convocados para el inminente Mundial 2026 próximo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. En el marco de un multitudinario evento en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro y con la presencia de Carlo Ancelotti se reveló la nómina de futbolistas que irán por el hexacampeonato, en la cual se destaca la presencia de Neymar.

A las grandes estrellas que se consolidaron como titulares y competidores por el Balón de Oro en el último tiempo como es el caso de Vinicius y Raphinha, toda la atención estuvo puesta en el final de la nómina de delanteros para saber si el astro de Santos sería parte de la nómina final, al no ser parte en ningún momento del ciclo del entrenador italiano desde su asunción en mayo del 2025. Pese a las dudas por su estado físico, el ex-Barcelona y PSG fue parte de la nómina definitiva. Un nombre que desató la euforia de todos los presentes, que le dedicaron la ovación más resonante de todo el evento, al confirmarse su presencia en lo que será su cuarta Copa del Mundo y tendrá una chance de más de lograr el único título que falta en su ilustre carrera profesional.

Neymar va a la Copa del Mundo: la lista de convocados de la Selección de Brasil

neymar 1 Neymar va a la Copa del Mundo: la lista de convocados de la Selección de Brasil

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbache)

Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros