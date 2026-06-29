El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminación de Argentina ante Cabo Verde

Nana Kwaku Bonsam había hechizado al goleador de Inglaterra para que no convirtiera frente a Ghana. Ahora pronosticó la eliminación de Argentina.

Nana Kwaku Bonsam, el mismo brujo que maldijo a Harry Kane, predijo que la Selección Argentina quedará eliminada ante Cabo Verde en los dieciseisavos del Mundial 2026. Según el hechicero el conjunto africano dará el golpe en el Hard Rock Stadium de Miami y sellará su pase a octavos ante la defensora del título.

El gahnés se viralizó en los últimos días por la maldición que lanzó contra el goleador de la selección de Inglaterra en la previa del partido entre el combinado británico y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L. “Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana“, había afirmado Bonsam.

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El encuentro terminó 0-0 y fue el único partido en lo que va de Mundial que el delantero de Bayern Munich no convirtió. “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé al que pronto nombraré en honor a Harry”, lanzó una vez consumado el resultado final. No falló: el ex Tottenham volvió a marcar en el 2-0 a Panamá.

El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminacion de Argentina ante Cabo Verde

El brujo que maldijo a Kane predijo la eliminacion de Argentina ante Cabo Verde

"Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, lanzó el chamán a pocos días del partido entre ambas selecciones, que disputarán un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La Albiceleste se enfrentó en siete oportunidades a un combinado africano, esta será la primera vez que lo haga en un cruce de eliminación directa. El historial es favorable a los sudamericanos, con seis victorias (cinco ante Nigeria y una frente a Costa de Marfil) y una sola derrota, que fue ante Camerún en 1990, en el primer duelo ante una selección de ese continente.