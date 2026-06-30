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El Archivo General de Entre Ríos inaugura una muestra sobre la historia de Argentina en los Mundiales

La exposición reúne afiches, fotografías, tapas de publicaciones y otros documentos vinculados a las Copas del Mundo

30 de junio 2026 · 12:55hs
La historia también juega: inauguran una muestra dedicada a los Mundiales de fútbol

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El Archivo General de Entre Ríos abrirá este jueves 2 de julio una exposición dedicada al recorrido de la Selección argentina en las Copas del Mundo. La inauguración será a las 10, en la sede ubicada en Alameda de la Federación 222 de Paraná, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El Archivo General propone un recorrido por la historia mundialista de Argentina

Bajo el título "La historia también juega: los mundiales en el Archivo de Entre Ríos", la propuesta reúne afiches, tapas de publicaciones, fotografías de los festejos populares y otros documentos que permiten reconstruir distintos momentos de la participación argentina en los Mundiales de fútbol.

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La muestra también propone un recorrido por la evolución de los logos oficiales de cada Copa del Mundo, desde la primera edición disputada en 1930 hasta los torneos en los que Argentina consiguió el título, en 1978, 1986 y 2022.

Tras la inauguración, la exposición permanecerá abierta al público durante todo julio, de lunes a viernes, de 8 a 13. La iniciativa integra la programación de CUAC! Invierno, la agenda de actividades organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para las vacaciones de invierno, con propuestas gratuitas destinadas a distintos públicos.

LEER MÁS: Selva Almada: la construcción de una voz clave de la literatura argentina

Archivo General de Entre Ríos Argentina historia
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