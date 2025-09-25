Uno Entre Rios | El País | retenciones

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

La fugaz política de retenciones cero, que duró apenas tres días, desató un escándalo. Fue una maniobra exclusiva para una docena de exportadores.

25 de septiembre 2025 · 19:20hs
Las retenciones cero fueron para 12 empresas exportadoras. 

Las retenciones cero fueron para 12 empresas exportadoras. 

La fugaz política de retenciones cero, que duró apenas tres días, desató un escándalo de proporciones y es calificada por periodistas especializados como “uno de los fraudes más grandes” de los últimos tiempos.

La medida, que debía extenderse hasta el 31 de octubre, terminó beneficiando de manera exclusiva a una docena de grandes empresas agroexportadoras, que se habrían apropiado de unos 1.500 millones de dólares que debían ir a las arcas del Estado o al bolsillo de los productores.

nacion anuncio que las retenciones cero para la carne seguiran hasta fin de octubre

Nación anunció que las retenciones cero para la carne seguirán hasta fin de octubre

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, criticó el poco tiempo que duraron las retenciones cero para exportación. El ánimo nos duró poquito”, expresó

Fin de las retenciones 0%: "Muchos productores se quedaron afuera"

LEER MÁS: Vuelven las retenciones: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de 7.000 millones de dólares

Retenciones cero para algunos

Según las denuncias de los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo), el gobierno de Javier Milei, a través de los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, habilitó un mecanismo que permitió a este selecto grupo de empresas registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por miles de millones de dólares en tiempo récord, agotando el cupo y dejando fuera de juego a los productores.

Granos

Detalles de la maniobra

Primero, la declaración sin mercadería. Las grandes exportadoras registraron ventas masivas al exterior sin tener aún la soja comprada. Costantino detalla que incluso se declaró un 29% de soja que todavía no se sembró.

Segundo, la garantía de no pagar. Al registrar las DJVE con retenciones cero, se garantizaron la exportación futura sin pagar el impuesto.

Tercero, el descuento al productor. Cuando finalmente compren esa soja a los productores, les descontarán la retención del 26% (que ya fue restituida), quedándose con esa diferencia.

“Lo cierto es que esos 1.500 millones no los recibirán ni los productores ni el Estado. Quedarán en manos de una decena de empresas agroexportadoras”, sentenció Longoni, quien calificó la situación como un “afano a mano armada” con el aval del propio Estado.

Quiénes son los 12 exportadores beneficiados

La medida tuvo ganadores claros y con nombre propio. Según la información difundida, un grupo de solo 12 compañías se quedó con la totalidad del beneficio. Las principales empresas que se embolsaron millones con la maniobra son:

Bunge: USD 305 millones

LDC (Louis Dreyfus Company): USD 298 millones

Cofco Intl: USD 238 millones

Cargill: USD 179 millones

Viterra: USD 185 millones

Molinos: USD 106 millones

Los perdedores

Los principales perjudicados por la medida fueron los productores agropecuarios, que no tuvieron tiempo material para aprovechar la ventana de retenciones cero. Ahora, se ven obligados a vender su producción a un precio que ya incluye el descuento de un impuesto que los exportadores no pagarán.

El otro gran perdedor es el Estado argentino, que deja de recaudar 1.500 millones de dólares en un contexto de ajuste. La situación también generó malestar internacional: productores estadounidenses se quejaron de que la maniobra hizo caer el precio de la soja en Chicago, complicando aún más su situación comercial con China.

retenciones exportadores
Noticias relacionadas
Vuelven las retenciones: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de 7.000 millones de dólares

Vuelven las retenciones: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de 7.000 millones de dólares

El Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio celebró la baja de las retenciones y bregó para que sea una medida permanente 

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas.

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

Sobre el anuncio del Gobierno de retenciones cero hasta después de las elecciones 2025 se expresaron ruralistas, candidatos y gobernadores 

Retenciones cero: las primeras repercusiones

Ver comentarios

Lo último

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Ultimo Momento
Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Policiales
Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Ovación
Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

La provincia
La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el Patito Sirirí

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

Dejanos tu comentario