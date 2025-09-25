Uno Entre Rios | Ovación | Fluminense

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

El entrenador argentino reemplaza a Renato Gaúcho en el Fluminense, que viene de quedar eliminado ante Lanús en la Copa Sudamericana.

25 de septiembre 2025 · 18:32hs
Luis Zubeldía tendrá un importante desafío en Fluminense.

Luis Zubeldía tendrá un importante desafío en Fluminense.

El Fluminense anunció al argentino Luis Zubeldía como el nuevo entrenador del primer equipo de Río de Janeiro, en reemplazo del brasileño Renato Gaúcho, quien renunció tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

El exDT de Racing firmó un contrato con el conjunto Tricolor hasta "finales de 2026", según informó el club en una nota. El técnico de 44 años estaba libre en el mercado después de poner fin a su etapa en el San Pablo, otro de los grandes clubes brasileños, al que dirigió en el último año.

Dylan Aquino marcó el tanto de Lanús en Brasil.

Histórica clasificación de Lanús en el Maracaná

Lanús festejó en el final ante el Fluminense.

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

Con el equipo de Morumbí llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil, y acabó la Liga en una meritoria sexta posición.

La carrera de Luis Zubeldía

Zubeldía inició su carrera como DT en 2008, cuando se puso al frente de Lanús y después a Racing. También pasó por Ecuador, México, Colombia, España y Paraguay, al comandar al Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.

Su mayor éxito lo alcanzó en 2023, año en el que se alzó con la Copa Sudamericana con la Liga de Quito, tras imponerse en la final al Fortaleza brasileño.

Fluminense Luis Zubeldía Copa Sudamericana Lanús
Noticias relacionadas
El oriundo de Crespo llega segundo en el torneo a solo una unidad de Matías Rossi.

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Unos 600 deportistas compitieron en Concepción del Uruguay.

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Todo listo para la salida a pista de las TC Pick Up desde este sábado en el autódromo de Paraná.

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Ultimo Momento
Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Las retenciones cero fueron solo para 12 grandes exportadores

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Policiales
Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Ovación
Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Serán 19 protagonistas de TC Pick Up en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

FIFA presentó las mascotas para el Mundial 2026

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

Paraná tendrá su Juego de las Estrellas

La provincia
La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el Patito Sirirí

La Municipalidad de Paraná pondrá en valor el Patito Sirirí

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

En Entre Ríos sólo 8 de cada 100 estudiantes finalizan la Secundaria en tiempo y forma

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

Rogelio Frigerio anunció nueva Ley de Gestión Ambiental y una Agencia de Promoción de Inversiones

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

UPCN pide recategorizaciones antes de noviembre

Dejanos tu comentario