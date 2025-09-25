Luis Zubeldía es el nuevo entrenador de Fluminense

El entrenador argentino reemplaza a Renato Gaúcho en el Fluminense, que viene de quedar eliminado ante Lanús en la Copa Sudamericana.

El Fluminense anunció al argentino Luis Zubeldía como el nuevo entrenador del primer equipo de Río de Janeiro, en reemplazo del brasileño Renato Gaúcho, quien renunció tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

El exDT de Racing firmó un contrato con el conjunto Tricolor hasta "finales de 2026", según informó el club en una nota. El técnico de 44 años estaba libre en el mercado después de poner fin a su etapa en el San Pablo, otro de los grandes clubes brasileños, al que dirigió en el último año.

Con el equipo de Morumbí llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil, y acabó la Liga en una meritoria sexta posición.

La carrera de Luis Zubeldía

Zubeldía inició su carrera como DT en 2008, cuando se puso al frente de Lanús y después a Racing. También pasó por Ecuador, México, Colombia, España y Paraguay, al comandar al Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés y Cerro Porteño.

Su mayor éxito lo alcanzó en 2023, año en el que se alzó con la Copa Sudamericana con la Liga de Quito, tras imponerse en la final al Fortaleza brasileño.