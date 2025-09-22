Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento.

Con 59 puntos, Luciano Vicentín se convirtió en una de las piezas fundamentales para la Selección Argentina de Vóley en el Mundial de Filipinas.

Luciano Vicentín vivió un Mundial de Vóley sobresaliente con la Selección Argentina en Filipinas, donde brilló no solo por su rendimiento general, sino por su impresionante capacidad de anotación. Con 25 años y en su tercera cita mundialista, el paranaense demostró por qué es una de las piezas fundamentales del equipo nacional.

En su debut, Argentina enfrentó a Finlandia en un partido que terminó 3-2 a favor de la Albiceleste, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11. Aunque no fue el máximo anotador, Vicentín sumó 2 puntos en este encuentro, marcando su primer aporte al equipo en el certamen. El máximo anotador de la jornada fue Pablo Koukartsev, quien sumó 20 puntos.

En la segunda jornada, Argentina derrotó a Corea del Sur por 3-1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. En este partido, Vicentín brilló con 20 puntos, quedando a solo uno del máximo anotador del equipo, Koukartsev, quien sumó 21. Su rendimiento fue decisivo para asegurar la segunda victoria de la Albiceleste en el torneo.

En su tercer partido, Argentina logró una victoria histórica ante Francia, la campeona olímpica, por 3-2, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. Vicentín se lució como máximo anotador del equipo con 22 puntos, liderando al seleccionado nacional en este triunfo crucial que les permitió avanzar a la siguiente fase.

En octavos de final, Argentina no pudo superar a Italia, la campeona del mundo, cayendo por 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22. A pesar de la eliminación, Vicentín nuevamente fue el máximo anotador de su equipo, sumando 15 puntos.

En total, Luciano Vicentín anotó 59 puntos a lo largo de su participación en el Mundial de Filipinas: 2 puntos contra Finlandia, 20 frente a Corea del Sur, 22 ante Francia y 15 contra Italia. Su destacada actuación en cada encuentro reflejó su importancia en el esquema táctico de la Selección Argentina y consolidó su lugar como uno de los jugadores más importantes del voleibol nacional. Sin dudas, su futuro sigue siendo prometedor, y esta tercera cita mundialista dejó claro que tiene todo para seguir brillando en el escenario internacional.