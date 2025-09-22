Uno Entre Rios | Ovación | Luciano Vicentín

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Con 59 puntos, Luciano Vicentín se convirtió en una de las piezas fundamentales para la Selección Argentina de Vóley en el Mundial de Filipinas.

22 de septiembre 2025 · 13:39hs
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento.

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento.

Luciano Vicentín vivió un Mundial de Vóley sobresaliente con la Selección Argentina en Filipinas, donde brilló no solo por su rendimiento general, sino por su impresionante capacidad de anotación. Con 25 años y en su tercera cita mundialista, el paranaense demostró por qué es una de las piezas fundamentales del equipo nacional.

En su debut, Argentina enfrentó a Finlandia en un partido que terminó 3-2 a favor de la Albiceleste, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11. Aunque no fue el máximo anotador, Vicentín sumó 2 puntos en este encuentro, marcando su primer aporte al equipo en el certamen. El máximo anotador de la jornada fue Pablo Koukartsev, quien sumó 20 puntos.

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial.

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

Con el paranaense Luciano Vicentín como una de las figuras, la Selección Argentina va por un lugar en cuartos de final.

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

LEER MÁS: Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

Luciano Vicentín, el paranaense que brilló en su tercer Mundial con 59 puntos

Embed

En la segunda jornada, Argentina derrotó a Corea del Sur por 3-1, con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. En este partido, Vicentín brilló con 20 puntos, quedando a solo uno del máximo anotador del equipo, Koukartsev, quien sumó 21. Su rendimiento fue decisivo para asegurar la segunda victoria de la Albiceleste en el torneo.

En su tercer partido, Argentina logró una victoria histórica ante Francia, la campeona olímpica, por 3-2, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. Vicentín se lució como máximo anotador del equipo con 22 puntos, liderando al seleccionado nacional en este triunfo crucial que les permitió avanzar a la siguiente fase.

En octavos de final, Argentina no pudo superar a Italia, la campeona del mundo, cayendo por 3-0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22. A pesar de la eliminación, Vicentín nuevamente fue el máximo anotador de su equipo, sumando 15 puntos.

En total, Luciano Vicentín anotó 59 puntos a lo largo de su participación en el Mundial de Filipinas: 2 puntos contra Finlandia, 20 frente a Corea del Sur, 22 ante Francia y 15 contra Italia. Su destacada actuación en cada encuentro reflejó su importancia en el esquema táctico de la Selección Argentina y consolidó su lugar como uno de los jugadores más importantes del voleibol nacional. Sin dudas, su futuro sigue siendo prometedor, y esta tercera cita mundialista dejó claro que tiene todo para seguir brillando en el escenario internacional.

Luciano Vicentín Mundial Selección Argentina
Noticias relacionadas
Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos.

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

El paranaense Luciano Vicentín (con la 17) es una de las figuras de la Selección Argentina.

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

con luciano vicentin como figura argentina celebro su segundo triunfo en el mundial

Con Luciano Vicentín como figura Argentina celebró su segundo triunfo en el Mundial

Parte de la delegación entrerriana que compitió en Rosario.

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Ultimo Momento
El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

El Gobierno nacional extendió la quita temporal de retenciones también a las carnes bovinas y avícolas

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

México: sufría bullying y perdió la vida tras beber líquido desengrasante que le pusieron en su botella

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Policiales
Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Ovación
Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Los entrerrianos cumplieron una destacada actuación en el Nacional U20

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

La provincia
La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

La UIER se prepara para su 21° Jornada de la Industria

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario con tránsito reducido por obras

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Dejanos tu comentario