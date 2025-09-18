Mundial Sub 20: la complicación de Ian Subiabre en River que podría dejarlo afuera

La dirigencia de River Plate ya le avisó que no será cedido en caso de no firmar su contrato. Se pierde el Mundial?

Diego Placente entregó la lista de 21 convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20 de Chile de la categoría, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, mientras se mantiene expectante a la situación de una joven figura: Ian Subiabre en River.

Según pudo averiguar este portal, River le informó a Placente que no cederá a Subiabre al campeonato del mundo si no firma la extensión del contrato antes de viajar . Desde el club afirman que tienen el visto bueno de AFA y hasta podría interceder entre las partes para llegar a un acuerdo .

La realidad es que el conflicto pareciera estar próximo a resolverse. Contrario a los rumores de una posible no renovación, la dirigencia y el entorno del jugador se encuentran encaminadas en extender el vínculo. Si bien el contrato actual del juvenil es hasta diciembre de 2026, las conversaciones continuarán y hay optimismo.

La cúpula dirigencial busca asegurar a Subiabre y le ofreció renovar su contrato hasta 2028, con una mejora salarial. Aunque hay acuerdo en la extensión del vínculo y el sueldo, el punto de conflicto es la cláusula de rescisión, actualmente de 30 millones de dólares. El club de Núñez quiere elevarla a 100 millones , pero el representante del jugador, Claudio Paul Caniggia, la considera una cifra excesiva .

La situación de los jugadores de Argentina

En 2023, antes del Sudamericano Sub 20, Valentín Barco vivió una situación similar. El futbolista no renovó con Boca y, aunque se especuló que el conflicto contractual fue la razón, su baja de la Selección Argentina fue, en realidad, por motivos futbolísticos. Después de ser la figura del torneo de L'Alcudia en agosto, el lateral comenzó a sufrir dolencias en el tobillo izquierdo, perdiendo terreno en la consideración del entrenador de la Reserva Mariano Herrón.

La situación de Nicolás Valentini previo a los Juegos Olímpicos de París 2024 fue similar. Debido a su conflicto contractual con Boca en aquel entonces (no renovó la AFA decidió que los jugadores en esta situación no serían convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por esta razón, había quedado descartado de la Selección Argentina Sub 23 dirigida por Javier Mascherano y no fue a la cita olímpica en Francia.

El tira y afloja entre Valentini y el Consejo de Fútbol de Boca comenzó a principios de 2024, cuando le propusieron renovar su contrato. Sin embargo, el jugador y su entorno no aceptaron la oferta: una extensión hasta diciembre de 2028 con un salario similar al de Cristian Medina. Terminó yéndose libre en diciembre de dicho año rumbo a Fiorentina.