Emiliano Stang viaja confiado a los 200 Kilómetros

Este fin de semana se corre la 19° edición de la emblemática carrera en Buenos Aires. El crespense Emiliano Stang es escolta del torneo.

El piloto crespense Emiliano Stang será uno de los serios candidatos este fin de semana cuando se corran los 200 Kilómetros de Buenos Aires para el TC 2000. El piloto del equipo oficial Toyota llega a la emblemática carrera como escolta por solo un punto en el torneo de su compañero de equipo, Matías Rossi.

Stang, correrá junto al tres veces ganador de esta histórica carrera, Antonino García, también campeón argentino de TC 2000 Series 2016. Esta dupla buscará sumar fuerte en el Gálvez con el Toyota Corolla Cros GR-S.

Como siempre en la misma se destacan los nombres de los invitados como el de Santiago Urrutia, piloto de la República Oriental del Uruguay, que hará binomio con el dos veces ganador de los 200 Km, Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia).

Serán 17 los binomios confirmados para esta 19° edición, que promete ser espectacular. Estará presente el campeón del TCR Español y protagonista del TCR World Tour, Ignacio Montenegro. El de Rada Tilly será el invitado del cuatro veces ganador de los 200 Km de Buenos Aires y Tetracampeón Argentino de TC2000, Leonel Pernía con la Honda ZR-V (Honda YPF Racing). Otro piloto que se destaca en el equipo que comanda Sebastián Martino es Diego Ciantini, que compartirá la butaca del Honda ZR-V de Tiago Pernía.

El YPF Elaion Auro Proracing tendrá dos invitados de lujo: Franco Vivian en la Chevrolet Tracker contará con la presencia de Rafael Morgenstern, un piloto que forma parte de la historia del TC 2000 y quien vuelve a la categoría en esta carrera tradicional. Facundo Aldrighetti contará con la presencia internacional de Leandro Juncos. El piloto radicado en Indianápolis, Estados Unidos, con experiencia en el GB4 Championship Británico, tendrá su estreno en un auto con techo y lo hará en el revolucionario TC 2000 de los SUV de 500 hp de potencia.

Más protagonistas para Buenos Aires

Por su lado, el tricampeón argentino de TC 2000 Gabriel Ponce de León conformará una dupla con un apellido histórico de la categoría como lo es Tomás Cingolani. El piloto de Junín, ganador de la 1º edición de los 200 Km en 2004, compartirá el evento del año con el representante de 9 de Julio con quien buscará ganar con el Toyota Corolla Cross (Corsi Sport).

Además de Urrutia, Uruguay tendrá otros cuatro representantes: Juan Ignacio Teske será el invitado de Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Rodrigo Aramendia estará junto a Franco Morillo (Proracing) y la dupla ciento por ciento uruguaya compuesta por Enrique Maglione y Juan Manuel Casella (Halcón Motorsport). Mientras que Ecuador dirá presente en los 200 Km de Buenos Aires con Christian Vallejo que compartirá la butaca con Tomás Fernández (Corsi Sport).