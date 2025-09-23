Uno Entre Rios | Ovación | FIFA

La FIFA estrenará el sistema FVS en el Mundial Sub 20 de Chile

El Football Video Support que implementará la FIFA es una versión simplificada del VAR que busca agilizar el juego y reducir los costos.

23 de septiembre 2025 · 17:35hs
El FVS ya fue probado con éxito por la FIFA en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024.

El FVS ya fue probado con éxito por la FIFA en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024.

El arbitraje internacional está a punto de vivir un cambio histórico: la FIFA anunció que el próximo 27 de septiembre, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile, se pondrá en marcha por primera vez el Football Video Support (FVS), una versión simplificada del VAR que busca agilizar el juego y reducir los costos de implementación.

El FVS introduce una novedad que podría cambiar la dinámica de las decisiones arbitrales: serán los entrenadores quienes podrán solicitar la revisión de jugadas, mostrando una tarjeta verde como señal.

Cada equipo contará con un máximo de dos pedidos por partido, que podrán utilizarse únicamente en situaciones clave como goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad.

A diferencia del VAR tradicional, este sistema requiere menos personal y una infraestructura más sencilla, lo que lo convierte en una alternativa viable para federaciones y ligas con recursos limitados.

El FVS ya fue probado con éxito en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024, dejando resultados alentadores.

El Mundial Sub 20 de Chile

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, y contará con la participación de la Selección argentina, que compartirá el Grupo D con Cuba, Australia e Italia.

FIFA Mundial Sub 20 Chile Selección Argentina
