23 de septiembre Día Mundial del Perro Adoptado

Cada año, millones de perros son rescatados y buscan un hogar donde recibir amor. La importancia de la tenencia responsable de estos animales de compañía.

Adoptar perros es una acción fundamental que no solo transforma la vida del animal, sino que también enriquece a quienes eligen hacerlo. Cada año, millones de caninos en todo el mundo son abandonados, rescatados y llevados a refugios, donde esperan un hogar en el cual sean amados y cuidados. Tras ser adoptados, ellos retribuyen con compañía, alegría y apoyo emocional, además de convertirse en miembros valiosos de la familia.

Al elegir adoptar en lugar de comprar, se promueve una cultura de responsabilidad y compasión hacia los animales. También se contribuye a la reducción de la sobrepoblación canina y se apoya a las organizaciones que trabajan incansablemente para protegerlos.

En este marco es que se celebra el Día Mundial del Perro Adoptado el 23 de septiembre. Su propósito es concienciar sobre la importancia de la acogida responsable de mascotas y promover el bienestar de estos fieles compañeros.

Esta fecha destaca el vínculo especial que se forma entre los humanos y sus aliados caninos. A través de diversas actividades y campañas, se busca fomentar el compromiso y el amor hacia los animales, al recordarle a la sociedad que cada perro merece una segunda oportunidad, ya que toda adopción significa salvar una vida. En esta jornada, se organizan eventos, ferias de adopción y campañas en redes sociales para compartir historias inspiradoras con el objetivo de motivar a más personas a considerar el adoptar como una opción.

Desde la consultora Kantar, habían realizado un relevamiento a nivel nacional sobre los animales de compañía. Los resultados revelaron que, de los 1000 entrevistados, el 63% de los tutores eligieron adoptar, mientras que solamente el 11% compraron y el restante 26% recibió a la mascota como regalo. Los esfuerzos de las organizaciones y refugios se enfocan en elevar el porcentaje de personas que eligen adoptar de manera responsable. Asimismo, se debe estar preparado para recibir a una mascota en el hogar, ya que requieren de muchos cuidados y atención para gozar de una buena calidad de vida.

¿Qué se debe tener en cuenta antes de adoptar a un perro?

Adoptar un perro es una decisión significativa que conlleva responsabilidad y compromiso. Antes de llevar a un nuevo compañero de cuatro patas a casa, es importante considerar varios aspectos clave para asegurarse de que tanto el canino como todos los miembros de la familia estén preparados. Al analizar todos estos factores, se podrá tomar una decisión informada.

Primero, se debe evaluar el estilo de vida y el tiempo que se le puede dedicar al perro. Estos animales requieren ejercicio diario, juego y atención. Desde la SPCA y Humane Society de Ontario, una organización benéfica enfocada en la protección de animales, comentan que “la causa fundamental de muchos problemas de comportamiento canino es la falta de ejercicio y estimulación mental. El exceso de energía, el aburrimiento y el estrés resultante pueden hacer que los perros inventen sus propias actividades, como morder o ladrar”. Los costos asociados con la adopción, como alimentos, atención veterinaria, vacunas y otros suministros, también comprenden un elemento a tener en cuenta.

Otro aspecto importante es el entorno en el que vivirá el canino. Es esencial que el animal de compañía cuente con suficiente espacio para moverse libremente. Si se trata de un departamento, se deben verificar los reglamentos sobre mascotas y asegurarse de que haya áreas cercanas para paseos. Para satisfacer las necesidades del perro de realizar juegos al aire libre o en interiores con buena frecuencia.

Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), “si hay niños pequeños en su hogar, un cachorro puede no ser la mejor opción. Tal vez le convenga adoptar un perro de tamaño mediano de más de cinco meses de edad”. Al considerar esto se podrá lograr una convivencia armoniosa entre los integrantes de la familia y el perro adoptado.

Además, es importante tener en cuenta que se trata de un compromiso a largo plazo. Adoptar un perro significa vivir con él durante 10 a 15 años, o incluso más, por lo que es vital estar preparado para brindarle los cuidados que requiera a lo largo de su vida.