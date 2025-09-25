Rowing, Estudiantes y Tilcara impulsan homenajes a referentes históricos del rugby en sus clubes con la participación de delegaciones nacionales.

Paraná se prepara para vivir una de las citas deportivas más importantes del año. Este fin de semana, la capital entrerriana recibirá a más de dos mil chicos y chicas de todo el país que serán protagonistas de los tradicionales encuentros de rugby infantil organizados por el Club Atlético Estudiantes, el Club Tilcara y el Paraná Rowing Club.

No se trata de un torneo ni de una competencia formal: la palabra clave es encuentro. Así lo remarcaron los organizadores durante la conferencia de prensa realizada en conjunto con funcionarios de la Municipalidad de Paraná. La idea es priorizar el juego, la amistad y la camaradería, valores que atraviesan la esencia misma del rugby infantil.

Con cuatro categorías en acción —M11, M12, M13 y M14—, el cronograma reunirá a más de 25 clubes de distintas provincias y movilizará a toda la ciudad, no solo en lo deportivo sino también en lo turístico y cultural. Cada institución anfitriona aportará su impronta, con homenajes cargados de emoción que buscan mantener viva la memoria de referentes entrañables.

Rowing paraná 3 Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná. UNOER/ Alan Barbosa

Tres memorias del rugby local

El Paraná Rowing Club abrirá sus puertas en La Tortuguita y en el anexo Yarará para recibir a las divisiones M11 y M14. Allí se celebrará el 14° Encuentro Norberto “Hobby” Di Pretoro, en honor al hombre que en los años ’70 fue clave en el regreso del rugby al club y que dejó un legado imborrable como formador de generaciones. Su nombre sigue siendo sinónimo de pasión, compromiso y valores.

En paralelo, el Club Atlético Estudiantes organizará en El Plumazo su décima edición del homenaje a Juan Cruz Mathé, histórico tercera línea, capitán y entrenador que marcó la vida deportiva y personal de cientos de albinegros. En esta ocasión, la categoría M12 será la encargada de mantener vivo su recuerdo, en un evento que moviliza a toda la familia estudiantil.

El tercer escenario será el predio de Sauce Montrull, donde Tilcara llevará adelante el 13° Encuentro Nacional Miguel Barrios, reservado para la categoría M13. Jugador, dirigente y promotor incansable de valores, Barrios dejó una huella profunda en el club verde. Su legado se resume en una frase que repetía a menudo: “los pilares más importantes del rugby no son el izquierdo y el derecho, sino los valores que inculca”.

Rowing paraná 2 Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná UNOER/ Alan Barbosa

Trasciende lo deportivo

La magnitud de los encuentros se refleja en la lista de participantes: instituciones de Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Misiones, Mendoza y Buenos Aires ya confirmaron presencia. La cifra supera los 25 clubes, lo que garantiza un despliegue de más de dos mil jugadores en cancha y alrededor de cinco mil personas movilizadas entre entrenadores, dirigentes y familias.

Más allá del rugby, el impacto en la ciudad es significativo. Hoteles, restaurantes, comercios y espacios turísticos se preparan para recibir a la marea de visitantes. La Municipalidad de Paraná acompaña la iniciativa, entendiendo que estos encuentros no solo fomentan el deporte infantil, sino que también son un motor de desarrollo social y económico.

Voces de los protagonistas

En diálogo con UNO, los referentes de cada club expresaron la emoción de ser parte de esta movida que año a año se consolida. Manuel Londero, entrenador de la M13 de Tilcara, destacó el compromiso colectivo: “Es un evento muy movilizante para nosotros como club. Se empieza a trabajar desde principio de año con padres, comisión directiva y colaboradores. Lo fundamental es que los chicos se diviertan, que vivan una jornada inolvidable. Siempre es un orgullo recordar a Miguel Barrios y seguir transmitiendo sus valores”.

Desde Estudiantes, José Manuel Miralpeix, coordinador del rugby infantil, remarcó la importancia del homenaje a Mathé: “Este es nuestro décimo encuentro y siempre nos emociona recordar a Juan Cruz. La categoría 2013 se puso el evento al hombro con el apoyo de todas las familias. Esperamos a más de diez provincias y calculamos alrededor de 1600 personas en El Plumazo. Lo esencial es ver a los chicos felices, con una sonrisa en la cara y haciendo amigos, tal como él lo enseñaba”.

Rowing paraná 1 Rugby: Las categorías infantiles del país se encontrarán en Paraná UNOER/ Alan Barbosa

Por el lado de Rowing, Fabricio Amatei, coordinador de las juveniles, valoró la historia del club en este tipo de encuentros: “Somos los más viejos en esto, fuimos los primeros en animarnos y ahora afrontamos el desafío de organizar dos encuentros en dos sedes, para M11 y M14. Es un doble esfuerzo, pero se hace con alegría. La municipalidad nos viene acompañando y eso permite darle mayor visibilidad. Lo más lindo es que los clubes vuelven año tras año, señal de que las cosas se hacen bien”.

Finalmente, el secretario de Gobierno de Paraná, Santiago Halle, transmitió el apoyo de la gestión municipal: “Para la ciudad es un orgullo. Estos encuentros son mucho más que deporte: son vínculos humanos, formación en valores y amistad. Nos importa acompañar porque el rugby infantil moviliza turismo, familias y sobre todo una cultura de solidaridad que queremos reforzar”.

Capital del rugby infantil

El próximo sábado, desde las 8.30, la ciudad volverá a convertirse en el epicentro del rugby infantil argentino. En cada cancha se respirará camaradería, pasión y recuerdos que inspiran. Los nombres de Norberto Di Pretoro, Miguel Barrios y Juan Cruz Mathé iluminarán la jornada como faros que guían a las nuevas generaciones. Y mientras los chicos jueguen, rían y abracen, Paraná demostrará una vez más que el rugby es mucho más que un deporte: es un encuentro que celebra la vida y la amistad.