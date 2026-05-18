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La Bancaria logró un 2,6% de aumento para abril y el salario inicial supera los $2.000.000

Consiguieron un nuevo aumento del 2,6% que lleva el salario inicial a 2.319.195,20 pesos, en el marco de la paritaria firmada por La Bancaria.

18 de mayo 2026 · 19:17hs
La Asociación Bancaria

La Asociación Bancaria, que lidera el secretario general Sergio Palazzo, logró un nuevo aumento.

Los trabajadores bancarios consiguieron un nuevo aumento del 2,6% que lleva el salario inicial a 2.319.195,20 pesos, en el marco de la paritaria firmada por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. A su vez, por el Día del Bancario el monto mínimo del bono será de 2.067.482,29 pesos.

La actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

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El comunicado de La Bancaria

“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de abril de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”, sostuvieron desde el gremio.

“Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026. De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, agregaron.

La pauta oficial fue replicada en numerosas negociaciones salariales de otras ramas de actividad durante las últimas semanas. La inflación mayorista de marzo registró un alza del 3,4%, igualando el avance del Índice de Precios al Consumidor y acumulando un 27,9% en los últimos 12 meses, lo que añade presión sobre los gremios para defender el salario real.

La Bancaria Sergio Palazzo Aumento
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