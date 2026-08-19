Patronato iniciará el sábado una serie de tres encuentros decisivos en condición de local. Desde las 15.30 recibirá a Gimnasia de Jujuy en el marco de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Este juego se disputará en el estadio Grella bajo el arbitraje de Federico Benítez.
Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy
Será el juez el sábado en el Grella del encuentro entre Patronato y el Lobo jujeño. Benítez arbitró el cruce de la primera rueda en el norte del país.
El colegiado nacido en Salta estará secundado por los jueces asistentes Joaquin Badano Robertino Rosas. Enzo Gutierrez completará el cuerpo en su rol de cuarto árbitro.
Historial con Patronato
Benítez tendrá su tercer contacto con el Rojinegro. Lo dirigió por primera vez el 5 de abril de este año en la derrota que el Santo sufrió ante el Lobo jujeño, en el norte del país.
El último antecedente se registró en barrio Villa Sarmiento el 21 de junio en el empate en un gol ante Ferrocarril Midland.
Programa de la Fecha 26 de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Tristán Suarez - Agropecuario
Árbitro: Juan Pablo Loustau
15.30: San Martín (S.J.) - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Ezequiel Billone
15.30: Nueva Chicago - Atlanta
Árbitro: Javier Delbarba
15.30: Almagro - Colegiales
Árbitro: Juan Cruz Robledo
15.30: Patronato - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Federico Benitez
Domingo
15.30: Dep. Maipú - Quilmes
Árbitro: Maximiliano Manduca
15.30: Chacarita - San Martín (Tuc)
Árbitro: Gonzalo Pereira
16: Temperley - Midland
Árbitro: Wenceslao Meneses
Lunes
16: Güemes - Atl. Rafaela
Árbitro: Bryan Ferreyra