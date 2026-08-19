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Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy

Será el juez el sábado en el Grella del encuentro entre Patronato y el Lobo jujeño. Benítez arbitró el cruce de la primera rueda en el norte del país.

19 de agosto 2026 · 16:13hs
Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy

Patronato iniciará el sábado una serie de tres encuentros decisivos en condición de local. Desde las 15.30 recibirá a Gimnasia de Jujuy en el marco de la 26° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. Este juego se disputará en el estadio Grella bajo el arbitraje de Federico Benítez.

El colegiado nacido en Salta estará secundado por los jueces asistentes Joaquin Badano Robertino Rosas. Enzo Gutierrez completará el cuerpo en su rol de cuarto árbitro.

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Benítez tendrá su tercer contacto con el Rojinegro. Lo dirigió por primera vez el 5 de abril de este año en la derrota que el Santo sufrió ante el Lobo jujeño, en el norte del país.

El último antecedente se registró en barrio Villa Sarmiento el 21 de junio en el empate en un gol ante Ferrocarril Midland.

Programa de la Fecha 26 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suarez - Agropecuario

Árbitro: Juan Pablo Loustau

15.30: San Martín (S.J.) - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Ezequiel Billone

15.30: Nueva Chicago - Atlanta

Árbitro: Javier Delbarba

15.30: Almagro - Colegiales

Árbitro: Juan Cruz Robledo

15.30: Patronato - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Federico Benitez

Domingo

15.30: Dep. Maipú - Quilmes

Árbitro: Maximiliano Manduca

15.30: Chacarita - San Martín (Tuc)

Árbitro: Gonzalo Pereira

16: Temperley - Midland

Árbitro: Wenceslao Meneses

Lunes

16: Güemes - Atl. Rafaela

Árbitro: Bryan Ferreyra

Patronato Gimnasia de Jujuy Primera Nacional
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