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Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

Se trata de un procedimiento realizado en el marco de una causa por narcotráfico. Apuntan contra el subcomisario Daniel Rosatelli

19 de agosto 2026 · 10:38hs
Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

Personal de la Policía Federal Argentina, delegación Paraná, comenzó un allanamiento en la sede central de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, por orden del Juzgado Federal N° 1 de la capital entrerriana, a cargo del juez Leandro Ríos. Se trata de un procedimiento realizado en el marco de una causa por narcotráfico donde se encuentra señalado el subcomisario Daniel Rosatelli, quien estaba al frente del Departamento Jurídico de la repartición, en especial en tiempos del exjefe departamental, comisario Carlos Schmunk. Interviene el fiscal interino Leandro Ardoy

UNO accedió al comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad.

"El Ministerio de Seguridad y Justicia, informa a la comunidad sobre las actuaciones judiciales desarrolladas durante la jornada de hoy en la ciudad de Paraná por orden del Juzgado Federal de la capital provincial, a cargo del Dr. Leandro Ríos. En el marco de una investigación instruida por la Justicia Federal por presuntas infracciones a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó tres allanamientos en forma simultánea.

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Uno de los procedimientos se realizó en las instalaciones de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos y estuvo circunscripto específicamente a la oficina del comisario Daniel Rosatelli, integrante del área jurídica de la fuerza provincial. Los otros procedimientos se concretaron en dos inmuebles vinculados a la investigación, entre ellos el domicilio particular de Rosatelli.

En cumplimiento de las medidas dispuestas por la Justicia Federal, las autoridades procedieron además a la detención del comisario Daniel Rosatelli.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos ratifican su plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados y ponen a disposición de la magistratura interviniente toda la información y los elementos que sean requeridos.

Asimismo, reiteran su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de las instituciones. NADIE ESTA POR SOBRE LA LEY"

Policía
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