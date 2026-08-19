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Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

El abogado Daniel Rosatelli fue detenido este miércoles en Paraná en el marco de una investigación por narcotráfico. También allanaron su estudio.

19 de agosto 2026 · 11:58hs
Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

El conocido abogado Daniel Rosatelli terminó detenido la mañana de este miércoles en el marco de una investigación por narcotráfico. Su situación en el expediente judicial es aún una incógnita, puesto que el juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos, dictó el secreto de sumario. Es decir, el hermetismo es absoluto.

Según supo UNO, la policía federal también allanó el estudio jurídico del abogado en calle Corrientes 519, de la capital entrerriana. De hecho, al lugar concurrió como veedor un integrante de la Comisión Directiva del Colegio de la Abogacía (CAER) de la provincia puesto que el artículo 61 de la Ley del CAER establece que, cuando se realiza un allanamiento en el estudio jurídico de un abogado, se debe dar aviso al Colegio para que participe en carácter de veedor, con el objetivo de garantizar que el procedimiento se lleve a cabo respetando el debido proceso.

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La intervención del Colegio no implica que el abogado pueda impedir o modificar el allanamiento, sino que su función es velar por el cumplimiento de las garantías correspondientes. Si bien la ley no establece que el Colegio deba concurrir obligatoriamente en todos los casos, existe la práctica habitual de asistir a este tipo de procedimientos.

El letrado es reconocido en ámbitos tribunalicios por ejercer la defensa de los uniformados que son acusados por diferentes delitos cometidos en cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, fue el defensor de los policías Oscar Ricardo Molina y Diego Sebatián Íbalo que fueron absueltos en juicio por la muerte de Gabriel Guzmán (ocurrida en septiembre de 2017 en barrio Capibá).

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También integra la defensa de dos policías sospechados por la muerte de Ariel Goyeneche, ocurrida el 12 de febrero de 2024. Se trata de Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez.

Dado que el delito investigado es el de narcotráfico -infracciones al Ley N° 23.737-, el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Fueron tres los allanamientos realizados de manera simultánea: uno de los procedimientos se realizó en las instalaciones de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos y estuvo circunscripto específicamente a la oficina del comisario Rosatelli.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Néstor Roncaglia, los otros procedimientos se concretaron en dos inmuebles vinculados a la investigación, entre ellos el domicilio particular del letrado.

Abogado detenido Policía
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