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Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

El CAPS Papa Francisco inauguró un Espacio Amigo de la Lactancia para acompañar a las madres y promover la lactancia materna en un ámbito digno.

19 de agosto 2026 · 16:10hs
Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco.

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco.

En el marco del mes de la lactancia, la Municipalidad de Paraná inauguró este miércoles un Espacio Amigo de la Lactancia en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Papa Francisco, ubicado en las calles Afro Entrerriano/a y El Aguaribay. El lugar cuenta con la certificación del Ministerio de Salud de Entre Ríos y busca acompañar a las madres.

"Es un lugar confortable, intimo, tranquilo para poder amamantar. Es importante tener este espacio para acompañar a las madres para que no tengan que interrumpir la lactancia materna, que es el mejor alimento para el bebé porque le da los mejores nutrientes y además tiene muchos beneficios en la relación madre e hijo", sostuvo la secretaria de Salud, Claudia Enrique.

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La funcionaria destacó además la importancia de generar ámbitos adecuados para acompañar a las familias durante el período de lactancia y promover sus beneficios.

"Es un espacio digno para poder amamantar y también poder llevar adelante la educación con respecto a lo que es la lactancia materna", resaltó el director del CAPS, Leandro Fehr.

Por su parte, Georgina López, directora de Maternidad e Infancia de la provincia de Entre Ríos, valoró la iniciativa y el trabajo conjunto desarrollado en el marco de las políticas de primera infancia.

"Para nosotros es un placer acompañar a este CAPS, teniendo en cuenta sobre todo que es un eje de trabajo que se viene manifestando y motivando desde la mesa de gestión de Mesa de Primera Infancia y nos parece que en esta área programática trabajar con corresponsabilidad va a servir mucho para el barrio", expresó.

La inauguración forma parte de las distintas actividades que lleva adelante la Municipalidad de Paraná durante el mes de la lactancia, con el objetivo de promover la lactancia materna y fortalecer el acompañamiento a las madres y sus hijos.

lactancia papa Francisco Paraná
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