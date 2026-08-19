Gran bingo solidario a beneficio de la escuela San Francisco de Asís

La escuela de educación integral y centro de día organiza un evento recreativo para recaudar fondos destinados a arreglos edilicios. La cita será en su sede de la capital entrerriana.

La EPEI N° 9 San Francisco de Asís de Paraná, reconocida institución de educación integral y centro de día anunció la realización de un gran bingo a beneficio. El objetivo central de esta iniciativa es recaudar fondos que serán destinados íntegramente a los arreglos y mejoras de la institución. Bajo el lema Tu participación hace posible que sigamos creciendo juntos, la organización invita a los vecinos y familias a colaborar con el sostenimiento del establecimiento educativo.

El bingo tendrá lugar el 22 de agosto en las instalaciones del SUM de la escuela, ubicada en Doctora Elena de Roffo 140, comenzando puntualmente a las 15 horas. Para amenizar la tarde, los asistentes contarán con un servicio de cantina disponible durante toda la jornada.

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Foto Archivo/Ilustrativa

Entradas y modalidades de pago

El valor de la entrada fue fijado en 1.500 pesos e incluye, de manera gratuita, un cartón de regalo para los sorteos. Con el fin de agilizar la preventa, se dispusieron los siguientes medios de pago:

*Transferencia bancaria: Se puede abonar al alias bingosfa.pp (cuenta a nombre de Mariazulema Lucero Zavallo)

*Código QR: También es posible realizar el pago escaneando el código oficial de la Asoc. Coop. San Fco. Asís. Es indispensable enviar el comprobante de pago vía WhatsApp al número 3434381292 para asegurar la entrada.

Este evento representa una oportunidad clave para que la sociedad paranaense apoye la labor de esta institución de educación integral, garantizando mejores condiciones edilicias para todos sus alumnos y concurrentes.