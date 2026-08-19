Uno Entre Rios | La Provincia | Copnaf

Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura

Adolescentes y jóvenes participaron sobre ciudadanía digital, privacidad, prevención de riesgos y uso responsable de las tecnologías de Copnaf y Uader.

19 de agosto 2026 · 15:03hs
Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura.

Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura.

Finalizó en Concepción del Uruguay el proyecto Click Ciudadano: Redes y Comunidades Digitales, una propuesta desarrollada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) junto al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La iniciativa estuvo destinada a adolescentes y jóvenes que transitan procesos de autonomía con acompañamiento del organismo provincial. Durante los encuentros, los participantes incorporaron herramientas para desenvolverse de manera segura y responsable en los entornos digitales.

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco.

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

gran bingo solidario a beneficio de la escuela san francisco de asis

Gran bingo solidario a beneficio de la escuela San Francisco de Asís

Prevención y cuidado en las redes

La capacitación abordó contenidos vinculados con ciudadanía y huella digital, seguridad en redes sociales y prevención de riesgos como el ciberbullying, el grooming, la circulación de contenidos íntimos y la ludopatía digital.

Además de adquirir conocimientos, los jóvenes compartieron experiencias y reflexionaron sobre valores y prácticas vinculados con el respeto, la empatía, la responsabilidad y el cuidado de la identidad en los espacios virtuales.

Herramientas para la vida cotidiana

El uso de tecnologías atraviesa cada vez más actividades vinculadas con la vida independiente, como los vínculos personales, el estudio, el trabajo, los trámites y el acceso a servicios. Por eso, los contenidos forman parte de la preparación para una autonomía progresiva.

La formación estuvo a cargo de la magíster Emilce Castillo y el profesor Daniel Gering. Participaron adolescentes y jóvenes de la Residencia Socioeducativa Remedios de Escalada de San Martín, de Concepción del Uruguay; la Casa de Pre Egreso, de San José; y la Residencia Socioeducativa Enrique Berduc, de Basavilbaso.

Cooperación entre organismos

La propuesta se concretó mediante el convenio de cooperación entre el Copnaf y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, que permite acercar conocimientos, recursos y propuestas de formación universitaria a adolescentes y jóvenes acompañados por el organismo provincial.

Click Ciudadano se desarrolló como parte de Su+ Autonomía, una política del Gobierno de Entre Ríos orientada a acompañar a adolescentes y jóvenes en sus procesos hacia una vida independiente.

A través de propuestas socioeducativas, de formación y capacitación, el programa promueve la incorporación progresiva de herramientas para la vida cotidiana, la continuidad educativa, la inserción laboral y la construcción de proyectos de vida.

Copnaf UADER jóvenes
Noticias relacionadas
El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

Pensar Paraná propone un cierre con un recorrido histórico por la ciudad

Pensar Paraná propone un cierre con un recorrido histórico por la ciudad

El bloque Más para Nogoyá quiere que se investigue a César Traverso.

Nogoyá: piden investigar al jefe departamental de la Dirección de Vialidad

Ver comentarios

Lo último

UIER: la industria entrerriana debatirá sus desafíos y perspectivas en Paraná

UIER: la industria entrerriana debatirá sus desafíos y perspectivas en Paraná

Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy

Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

Ultimo Momento
UIER: la industria entrerriana debatirá sus desafíos y perspectivas en Paraná

UIER: la industria entrerriana debatirá sus desafíos y perspectivas en Paraná

Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy

Federico Benítez, otra vez en un Patronato - Gimnasia de Jujuy

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura

Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura

Policiales
Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

Daniel Rosatelli, el abogado de la policía que cayó detenido

Nadie está sobre la ley, el comunicado del Ministerio de Seguridad

"Nadie está sobre la ley", el comunicado del Ministerio de Seguridad

Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

Allanaron la Jefatura Central de la Policía y la Departamental Paraná: detuvieron al subcomisario Rosatelli

Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

Concordia: dos detenidos tras hallar droga oculta en un peluche

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Autovía 18: denunció que le habían robado el camión, pero era un invento para cobrar el seguro

Ovación
¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente

Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente

Un joven entrerriano inmortalizó a Lionel Messi con un mural en Chajarí

Un joven entrerriano inmortalizó a Lionel Messi con un mural en Chajarí

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra

La Selección Argentina femenina logró un triunfo agónico con un triple sobre la chicharra

La provincia
Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

Paraná sumó un nuevo Espacio Amigo de la Lactancia en el CAPS Papa Francisco

Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura

Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura

Gran bingo solidario a beneficio de la escuela San Francisco de Asís

Gran bingo solidario a beneficio de la escuela San Francisco de Asís

El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

Humorúsica vuelve al Teatro 3 de Febrero con un nuevo tributo a Les Luthiers

Dejanos tu comentario