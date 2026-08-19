Copnaf y Uader acercaron herramientas digitales para acompañar a jóvenes hacia una autonomía segura.

Adolescentes y jóvenes participaron sobre ciudadanía digital, privacidad, prevención de riesgos y uso responsable de las tecnologías de Copnaf y Uader.

Finalizó en Concepción del Uruguay el proyecto Click Ciudadano: Redes y Comunidades Digitales, una propuesta desarrollada por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) junto al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

La iniciativa estuvo destinada a adolescentes y jóvenes que transitan procesos de autonomía con acompañamiento del organismo provincial. Durante los encuentros, los participantes incorporaron herramientas para desenvolverse de manera segura y responsable en los entornos digitales.

Prevención y cuidado en las redes

La capacitación abordó contenidos vinculados con ciudadanía y huella digital, seguridad en redes sociales y prevención de riesgos como el ciberbullying, el grooming, la circulación de contenidos íntimos y la ludopatía digital.

Además de adquirir conocimientos, los jóvenes compartieron experiencias y reflexionaron sobre valores y prácticas vinculados con el respeto, la empatía, la responsabilidad y el cuidado de la identidad en los espacios virtuales.

Herramientas para la vida cotidiana

El uso de tecnologías atraviesa cada vez más actividades vinculadas con la vida independiente, como los vínculos personales, el estudio, el trabajo, los trámites y el acceso a servicios. Por eso, los contenidos forman parte de la preparación para una autonomía progresiva.

La formación estuvo a cargo de la magíster Emilce Castillo y el profesor Daniel Gering. Participaron adolescentes y jóvenes de la Residencia Socioeducativa Remedios de Escalada de San Martín, de Concepción del Uruguay; la Casa de Pre Egreso, de San José; y la Residencia Socioeducativa Enrique Berduc, de Basavilbaso.

Cooperación entre organismos

La propuesta se concretó mediante el convenio de cooperación entre el Copnaf y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, que permite acercar conocimientos, recursos y propuestas de formación universitaria a adolescentes y jóvenes acompañados por el organismo provincial.

Click Ciudadano se desarrolló como parte de Su+ Autonomía, una política del Gobierno de Entre Ríos orientada a acompañar a adolescentes y jóvenes en sus procesos hacia una vida independiente.

A través de propuestas socioeducativas, de formación y capacitación, el programa promueve la incorporación progresiva de herramientas para la vida cotidiana, la continuidad educativa, la inserción laboral y la construcción de proyectos de vida.