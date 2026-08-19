El defensor de Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, advirtió que los peritos de la Junta Médica analizaron estudios clínicos que no eran del Diez sino de su padre.

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

Es un déjà vu. A cuatro meses del comienzo del nuevo juicio por la muerte de Maradona -que en 2025 había sido anulado luego de que descubrieran que la exjueza Julieta Makintach filmaba un documental a escondidas en las audiencias- el debate oral vuelve a enfrentar un peligro de nulidad.

Esta vez, el escándalo afecta directamente a la prueba más importante que tiene la Fiscalía contra los siete trabajadores de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual: la Junta Médica . Se trata del informe realizado por un equipo de peritos expertos que analizaron toda la causa, incluyendo historias clínicas y estudios de Diego, y concluyeron que el fallecimiento del Diez se podía evitar.

El problema ocurrió cuando en la última audiencia el abogado Nicolás D’Albora, que defiende a la coordinadora de la prepaga imputada, advirtió que en el expediente hay exámenes médicos de entre 2012 y 2015 que no corresponden al astro del fútbol argentino sino a su padre.

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

El defensor asegura que notó este problema durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien determinó que el Diez tenía una enfermedad renal crónica. Para sus fundamentos, se basó -entre otras pruebas- en varios análisis de laboratorio realizados durante esos años. Muchos de ellos datan de 2015, cuando Diego Maradona estaba en Dubai.

Ante esta situación, el abogado solicitó al tribunal un oficio a la prepaga a fin de corroborar el número de socio de esos análisis y el registro de migraciones de ese año para chequear si el ex DT estaba o no en el país.

Estos estudios los aportó la prepaga al comienzo de la investigación, cuando Nancy Forlini, la coordinadora de la prestadora médica, aún no estaba imputada. Sin embargo, nadie lo advirtió: ni fiscales ni peritos.

Lo grave es que el error se descubrió casi en la recta final del debate oral y en plenas declaraciones de los peritos de la Junta Médica, quienes sostienen que la muerte de Maradona se pudo haber evitado si los imputados prestaban atención a sus síntomas y le daban un tratamiento adecuado a sus antecedentes clínicos. En este contexto, es necesario ahora saber cuántos análisis evaluados corresponden realmente al Diez y cuántos a su padre, que falleció en 2015.

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La imputada Nancy Forlini y Nicolás D'Albora, su defensor

En medio de este escándalo, que revolucionó a las 12 partes que forman parte del juicio oral, este jueves se reanudará el debate en los tribunales de San Isidro. “Va a haber muchos planteos”, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Las defensas no descartan solicitar, otra vez, la nulidad del proceso. “Es tan inedito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer”, señaló Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, coincidió en que “es gravísimo” y “desautoriza a la Junta Médica”.

La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostienen que el error no tiene demasiada influencia en la teoría del caso ya que son pocos los estudios confundidos y “todos de laboratorio”. En la misma línea, aseguran que no creen en la buena voluntad de los defensores en exponer el dato sobre el final del proceso y deslizan que esta situación deja al descubierto “más delitos”.