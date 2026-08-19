Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente.

El tenista australiano Nick Kyrgios quedó envuelto en un nuevo episodio que sacudió al circuito. En esta nota, su palabra al respecto.

El paso de Nick Kyrgios (919° en el ranking ATP) por el ATP 250 de Mallorca dejó mucho más que una simple elimimación en primera ronda. Un control antidopaje realizado el 22 junio detectó benzoilecgonina, el principal metabolito que el cuerpo humano produce en el hígado tras el consumo de cocaína, en una muestra del australiano, quien ese mismo día había por caído 6-3 y 6-4 ante Adam Walton (98°).

El resultado se confirmó el 17 de julio y terminó con Kyrgios suspendido de manera provisional según informó l a ITIA —Agencia Internacional de Integridad del Tenis— este miércoles, además de brindar detalles del caso y las restricciones que deberá cumplir . Del otro lado, el camberrano reconoció el error, asumió la responsabilidad y publicó un extenso descargo en sus redes sociales.

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Qué informó la ITIA sobre el caso Kyrgios

La cocaína aparece en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje como un estimulante y, además, está clasificada como una "sustancia de abuso". Por esa condición, la ITIA estableció una suspensión provisional obligatoria para Kyrgios, que rige desde el 4 de agosto. El australiano tiene derecho a apelar la medida, aunque hasta el momento no lo hizo.

Australian tennis player Nick Kyrgios has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.



https://t.co/W4B69vq1RW pic.twitter.com/GoRss7TCPo — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) August 19, 2026

Mientras permanezca suspendido, no podrá disputar, entrenar como coach ni asistir a torneos organizados o avalados por los principales organismos del tenis mundial. Este fue el comunicado completo de la Agencia:

"La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) suspendió provisionalmente al tenista australiano Nick Kyrgios en virtud del Programa Antidopaje del Tenis.

Kyrgios, de 31 años, proporcionó una muestra durante un evento ATP 250 disputado en Mallorca, España, el 22 de junio de 2026. El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La cocaína es un estimulante y una sustancia de abuso incluida en la Lista de Sustancias Prohibidas de la AMA y está prohibida durante la competición bajo el Programa Antidopaje del Tenis. Si se consume fuera de competición, se contemplan sanciones reducidas para las sustancias de abuso.

Debido a la naturaleza de la sustancia, la suspensión provisional es obligatoria y está vigente desde el 4 de agosto de 2026.

Kyrgios, quien alcanzó el puesto número 13 del ranking mundial de singles en octubre de 2016, tiene derecho a apelar la suspensión provisional, pero hasta el momento no lo ha hecho.

Como ocurre en todos los casos relacionados con el Programa Antidopaje del Tenis, Kyrgios tiene a disposición el apoyo de la ITIA.

Mientras permanezca suspendido, Kyrgios no podrá jugar, ejercer como entrenador ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, WTA, ATP, los torneos de Grand Slam o cualquier asociación nacional".

La palabra de Nick Kyrgios

Del otro lado, Nick no buscó esquivar lo ocurrido. A través de una historia de Instagram, el australiano admitió el positivo, asumió la responsabilidad y pidió disculpas a su familia, sus fanáticos, sponsors y, especialmente, a los chicos que lo siguen. También puso el foco en los últimos años de lesiones y en lo difícil que le resultó aceptar que el final de su carrera está cada vez más cerca.

"Quería que escucharan esto de mí primero.

Hace poco fallé un control antidopaje en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello.

Quiero pedirles disculpas a mis fanáticos, a mi familia, a mis sponsors y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, les pido perdón a los chicos que me siguen. Sé el ejemplo que esto representa y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo.

No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre el momento que estoy atravesando. Los últimos dos años de lesiones tuvieron un enorme impacto en mí, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no pudo hacer lo que mi cabeza esperaba de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera fue más difícil de lo que jamás imaginé.

Siempre dije que yo no elegí al tenis: el tenis me eligió a mí. Pero soltar algo que fue toda mi vida es una de las cosas más difíciles que me tocó afrontar. Por momentos me sentí impotente y solo.

Nada de eso justifica lo que hice.

Sin embargo, lo positivo es que esto me dio un llamado de atención. Durante los próximos 28 días voy a alejarme de las redes sociales y de la vida pública para concentrarme en ponerme bien.

Les pido que respeten mi privacidad durante este tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia.

Lo siento. Voy a hacer el trabajo necesario y volveré mejor.

Nick".