Las Leonas demostraron su superioridad y vencieron 2-0 a Escocia en la definición del Grupo B del Mundial de hockey que se juega en Bélgica y los Países Bajos. Con goles de Majo Granatto y Lara Casas, el seleccionado femenino se aseguró la clasificación entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora deberá esperar para conocer a sus rivales de la siguiente fase.

A la espera del encuentro entre Alemania y Estados Unidos, que definirá al otro clasificado de la zona, al combinado que dirige Fernando Ferrara le conviene que las europeas sean las que pasen de ronda por el nuevo formato del campeonato. Es que finalizada la primera fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a una segunda ronda donde conformarán dos nuevos grupos: el E y el F. Los dos primeros clasificados de estos grupos (E y F) obtendrán su pase directo a las semifinales del torneo.

Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

Copa del Mundo: Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

De esta manera, si las alemanas superan a las estadounidenses, Las Leonas llegarán a la próxima ronda con 3 puntos, ya que ganaron el duelo entre ambas (3-2), lo que sería beneficioso pensando en el futuro de la Copa del Mundo. En el caso que las que sigan en carrera seas las norteamericanas, Argentina llegará con una unidad a la próxima ronda. Es que el sistema conserva los resultados entre selecciones que se hayan enfrentado en la fase inicial cuando ambas coinciden de nuevo en la segunda ronda.

El equipo de Ferrara tuvo el control del juego a lo largo de los cuatro cuartos del partido y logró abrir el marcador en el primer segmento. Cuando restaban menos de cinco minutos para el final, apareció la número 10 de Las Leonas para definir tras un córner corto a favor. Ya en la segunda mitad del encuentro, fue la propia Granatto la que asistió a Casas para poner el 2-0 que sentenció las acciones en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica.

Tras el encuentro, una de las jugadoras más experimentadas habló con ESPN: “Es un plantel de 20 jugadores y el cuerpo técnico nos tiene a todas en cuenta. Sabíamos que teníamos que ganar y consolidar el juego y los resultados. Creo que jugamos un buen partido pensando en lo que viene. En todo momento hablamos que iba a ser difícil y teníamos que consolidarnos defensivamente. Fue un gran paso para el equipo y nos da confianza de cara a lo que se viene”, analizó Vicky Sauze.

Las Leonas le ganaron a Escocia y avanzaron de ronda

A la espera de conocer a sus rivales para la nueva fase, que al día de hoy serían Bélgica y España, Las Leonas terminaron con 7 puntos su zona. En el 1-0 ante Estados Unidos, el gol argentino fue de Brisa Bruggesser, mientras que Emma Deberdine empató cerca del cierre del segundo cuarto. Ya en la segunda presentación, fue victoria 3-2 ante las alemanas en un frenético encuentro que tuvo a Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany, en dos ocasiones, como las anotadoras argentinas, mientras que Lisa Nolte y Zonja Zimmerman marcaron la igualdad parcial para las europeas.

Después de estar 2-0 al frente, en un lapso de dos minutos, Alemania empató el partido gracias a los tantos de jugada de Nolte y desde el córner corto con Zimmerman. Pese a estar con una jugadora menos (Valentina Raposo), Las Leonas se repusieron del golpe y volvieron a quedar arriba en el partido con un gol de córner corto de Gorzelany. Gracias a ese tanto, la defensora igualó a Noel Barrionuevo con 10 goles en el segundo lugar de la lista de máximas goleadoras que encabeza Luciana Aymar con 12.