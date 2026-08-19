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El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

A demás, el Gobierno continúa con el monitoreo permanente en el Río Gualeguaychú. El nivel registrado en el puerto local es de 3,23 metros.

19 de agosto 2026 · 13:25hs
El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

Foto: Archivo UNO

El río Gualeguaychú mantiene un lento descenso

El nivel del río Gualeguaychú se encuentra en 3,23 m en el puerto local. Desde la Subsecretaría de Protección Civil se sigue de manera permanente su evolución y las condiciones meteorológicas, especialmente el comportamiento de los vientos del sector sudeste.

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, informa que el río Gualeguaychú se mantiene estabilizado y ha mostrado durante las últimas horas un muy leve y lento descenso.

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Sobre mediodía de este martes, el nivel registrado en el puerto local es de 3,23 metros, mientras que el nivel establecido para el inicio de la alerta se ubica en 3,50 metros.

Desde Protección Civil se realiza un monitoreo permanente de la evolución del río y de los pronósticos meteorológicos, con especial atención al comportamiento de los vientos, particularmente los provenientes del sector sudeste, que pueden incidir sobre el nivel del curso de agua.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú se lleva adelante un seguimiento continuo de la situación, en articulación con los organismos correspondientes, a fin de contar con información actualizada y adoptar las medidas preventivas que fueran necesarias.

Gualeguaychú Río
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